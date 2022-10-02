Школа на военном положении: как работают учителя и учатся дети в новых условиях?

День учителя, отмечаемый в первое воскресенье октября, стал праздником для многих украинцев. Ведь немало бывших школьников пронесли благодарность любимым педагогам через всю жизнь. Именно они открыли нам дорогу в будущее: помогли выбрать профессию и научили добиваться цели. Продолжают учить ребят педагоги и во время нынешней войны. Как работают украинские учителя «на военном положении», с чем сталкиваются и чему учат, узнавала «Одесская жизнь».

Дефицитный офлайн

В преддверии учебного года среди родителей школьников разгорелись нешуточные страсти. Большинство отдавать детей на очное обучение категорически отказывалось. Но все же в школах, оборудованных укрытиями, офлайн-классы были созданы.

В частности — в Европейском лицее, в Одессе. Учиться за партой здесь могут ученики всех классов: с первого по одиннадцатый.

В каждом классе — по 30 учеников. А так как убежище не может принять всех детей одновременно, занимаются ребята в две смены. Начальные классы — в первую, средние и старшие — во вторую.

Сегодня, по словам директора лицея Юлии Бардук, перевести своих детей на очное обучение хотят все больше родителей. Но, к сожалению, свободных мест уже нет. Ведь укрытие рассчитано на определенное количество учеников и школьного персонала.

С первых дней войны лицей начал принимать детей-переселенцев: из Мариуполя, Харькова, Николаева, Херсона.

— Родители некоторых детей, приехавших из зоны боевых действий, обращались за помощью к нашим психологам. И мы предоставляли ее не только детям, но и родителям, — рассказывает Юлия Витальевна. — Очень важно проговорить и отработать момент разлуки с родителями на время, когда дети находятся в школе. Такому ребенку крайне сложно выпустить руку мамы и пойти одному, потому что он не знает, что будет через час-два. Но после работы с нашими психологами дети постепенно избавляются от страхов.

По сигналу воздушной тревоги, которую мне здесь пришлось переждать, ребята взяли свои «тревожные рюкзачки» и вместе с учителями отправились в укрытие. Причем никакого столпотворения не наблюдалось. Дети спускались в укрытие разными маршрутами.

В укрытии — запас воды и суточный запас сухих пайков. Есть здесь санитарные комнаты — отдельно для мальчиков и для девочек, горячая вода, Wi-Fi. Оборудованы учебные кабинеты.

— Конечно, мы не можем всех обеспечить партами, полноценными классами, — признает директор лицея. — Но ребята меняются — позанимавшись какое-то время, уступают место другим.

Первоклашки ЗСУ

В офлайн-классе Оксаны Марьяновны Сарженюк занимается 31 первоклассник. Одесситов из них — только восемь, остальные малыши из Мариуполя, Харькова, Киева.

В новом учебном году в Европейском лицее набрали три первых класса очного обучения. Традиционно параллели отмечают буквами А, Б, В. В лицее же в честь защитников Украины их обозначили З, С, У. И Оксана Марьяновна преподает в классе 1-С.

Занятия у первоклашек длятся до 12.00. А после обеда учительница работает с дистанционным классом, который вела в прошлом году.

— Я не собиралась преподавать очно, — признается Оксана Марьяновна. — Но учителей не хватало, и завуч спросила меня, не могу ли я взять еще один класс? Как же не могу? Детям же учиться надо.

Так что в школе Оксана Марьяновна проводит практически целый день: с полвосьмого утра — до семи вечера.

— Для учеников первых классов очень велика разница между очным и дистанционным образованием, — убеждена Оксана Марьяновна. — По моему мнению, очень важно научить маленького ребенка, которого только что мама привела, правильно держать ручку, сидеть, общаться. Детки, которые не учились за партой, не умеют дружить, не знают, что можно поделиться с кем-то, уступить, помочь. В классе же они учатся вместе петь, вставать, когда входит учитель, поднимать руку, отвечать. И, когда видишь их глаза, видишь, что дети работают и ждут от тебя чего-то нового, каждый день стараешься для них еще больше. А давать урок дистанционно — то же самое, как через экран ощутить запах цветка. Так же и ребенок не может почувствовать школьную жизнь. Долгие годы я думала о том, наступит ли время, когда мой родной украинский язык будут уважать. И, вероятно, Господь Бог так распорядился, — полагает педагог. — Дал нам испытание, чтобы мы поняли, как нужно чтить наш язык, традиции, культуру. Учить этому наших детей. И сейчас родители моих учеников, оказавшихся за рубежом, рассказывают, как их дети легко переходят на украинский язык. Значит, удалось за короткое время научить говорить и полюбить рідну мову.

В поисках очного обучения

Оксана, мама девятилетней Сони, чтобы не пропал у дочки интерес к учебе, отправила ее в сельскую школу. До этого девочка занималась в частной школе. Но с началом войны все ученики разъехались. Правда, учительница, проживающая теперь за границей, обещала проводить онлайн-уроки. Но учеба на дистанционке не привлекает ни маму, ни дочку.

В Одессе определить Соню в офлайн-класс даже не пыталась. Дело в том, что официально живут они с дочкой в Таировской громаде. Потому попасть в одесскую школу непросто.

Накануне учебного года Оксане позвонила ее подруга из села Ясеново Зеленогорской громады Подольского района.

— Говорит: давай сюда малую, у нас школа работает в очном режиме, — рассказывает мама. — Вот и отдали ее туда.

Занимаются здесь по программе «Новая украинская школа». Создана вайбер-группа для родителей, завезли новые парты. Учеников из окрестных сел возит школьный автобус. Только вот туалет на улице. Ремонт не доделали, и канализация в школе не работает.

— Дочка моя говорит: там на улице туалет с кабинками, но они без дверей, я так не могу. В общем, для городского ребенка это — шок, — делится Оксана.

Вместе с тем мама Сони очень благодарна громаде за то, что она сделала все возможное, чтобы у детей была нормальная учеба: уроки, школа, учитель. Дистанционка, конечно, выход из положения. Но она отбивает у детей желание развиваться.

Херсонская виртуальная школа

Героиня этой истории — учительница из оккупированного сегодня Херсона. Из соображений безопасности она попросила не называть ни ее настоящее имя, ни номер школы, в которой, находясь в эвакуации, продолжает работать. Потому будем звать ее Олеся Владимировна. А свою родную школу, где не прекращают преподавать (хоть и онлайн) практически все учителя, коллеги называют «Виртуальной херсонской общеобразовательной школой».

Олесе Владимировне в первые дни войны удалось выехать на Тернопольщину. И сейчас она проводит отсюда дистанционные уроки биологии и химии.

— Мы очень переживали по поводу того, будут ли у нас дети в школе в этом году, — признается учительница. — И были удивлены, что оказалось их очень много. Кроме того, что удалось сохранить своих детей, к нам приходят ученики из других школ. Ведь на оккупированных территориях учебные заведения не работают — учителей нет. Есть ученики, которые остались в Херсоне, есть — выехавшие на подконтрольную территорию. Достаточно много детей за границей. Они там ходят в местные школы, а когда могут, посещают наши уроки. И решительно настроены вернуться.

Раньше, во время карантина, дети часто шалили, срывали уроки, не скрывает Олеся Владимировна. И очень приятно, что сегодня такого нет вообще. Дети понимают, в какой ситуации находится их страна, и поэтому на уроках развлечениям места нет.

— Но естественно, что преподаватели относятся к детям с пониманием, — делится учительница. — На оккупированной территории часто нет света, перебои с интернетом. Поэтому ребенок не всегда может присутствовать на уроках.

В здании же, где до оккупации работала нынешняя «Херсонская виртуальная школа», сейчас разместилось российское учебное заведение.

— Безусловно, решения за учеников принимают родители, — говорит Олеся Владимировна. И есть люди, которые решили отослать своих детей в школы с российской программой обучения. Правда, несколько человек, проучившись там неделю, вернулись обратно к нам. Говорят: решили попробовать — не понравилось. Есть и те, кто отказался посещать российские школы. Херсонцы сопротивляются оккупации. А дети старательно учатся в нашей виртуальной школе. Ждут и верят в нашу победу.

В честь Дня учителя «Одесская жизнь» также поговорила с одесскими школьниками и выяснила, какими качествами должен обладать хороший преподаватель. Переходите по ссылке и смотрите видео об этом.