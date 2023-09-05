Новости Одессы и Одесской области

Еще в сорока учебных заведениях Одессы дети смогут учиться офлайн

Еще в сорока учебных заведениях Одессы дети смогут учиться офлайн

В 22 школах и 18 детских садах Одессы в ближайшее время откроют укрытия — разрешение уже подписано.

Об этом рассказала глава Одесского департамента образования и науки Елена Буйневич.

Сейчас убежища есть у 120 в учебных заведениях, еще три десятка — в работе.

По словам Буйневич, на некоторых объектах пришлось сделать “невозможное”.

Было

Стало

“Благодарность нашим строителям, электрикам, сантехникам, малярам, всем, кто в 40-градусную жару, без вентиляции (ее устанавливали уже позже) работали днем и ночью. Они обливались водой и лезли в те укрытия, хотя подвалы всегда были прохладными, но когда с них сбивали старую плесневелую штукатурку, это действительно было сверхтяжело”, — рассказала Елена Буйневич и призвала одесситов, которые пользуются этими укрытиями во время тревог, беречь чистоту и комфорт для детей.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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