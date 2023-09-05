Еще в сорока учебных заведениях Одессы дети смогут учиться офлайн

В 22 школах и 18 детских садах Одессы в ближайшее время откроют укрытия — разрешение уже подписано.
Об этом рассказала глава Одесского департамента образования и науки Елена Буйневич.
Сейчас убежища есть у 120 в учебных заведениях, еще три десятка — в работе.
По словам Буйневич, на некоторых объектах пришлось сделать “невозможное”.
“Благодарность нашим строителям, электрикам, сантехникам, малярам, всем, кто в 40-градусную жару, без вентиляции (ее устанавливали уже позже) работали днем и ночью. Они обливались водой и лезли в те укрытия, хотя подвалы всегда были прохладными, но когда с них сбивали старую плесневелую штукатурку, это действительно было сверхтяжело”, — рассказала Елена Буйневич и призвала одесситов, которые пользуются этими укрытиями во время тревог, беречь чистоту и комфорт для детей.
Читайте также:
- В Одессе стало меньше желающих учиться в очном формате: сколько школьников сядет за парты
- В Одесской области устанавливают мобильные укрытия для учебных заведений: как там внутри? (фото)