Специалисты “Инфоксводоканала” сдали кровь для защитников Украины

На днях здание управления Инфоксводоканала превратилось в передвижной донорский пункт. К руководству предприятия обратились медики областной станции переливания крови с просьбой сдать кровь для нужд тяжелых больных, пострадавших в ДТП и военных. Ведь, несмотря на то, что за прошлый год одесситы сдали на 20% крови больше, чем в 2021-м, потребность в донорах все равно остается. Пока нужны все группы крови, в том числе распространенные. Более 130 сотрудников предприятия откликнулись на призыв медиков стать донорами.

“Коммунальщики – представители одной из самых мирных профессий. Наша миссия – обеспечивать одесситов чистой водой. Но сегодня наши коллеги из соседних регионов вынуждены выходить на работу в бронежилетах. Вместе с тем, 67 работников нашего предприятия с оружием в руках сегодня защищают нашу Родину от врага. Поэтому мы не могли не воспользоваться случаем отблагодарить наших военных и коллег за возможность работать в тыловом городе. Ведь мы знаем, что сданная кровь, в том числе, будет использована на нужды военных”, отметили на предприятии.

Такое мероприятие на территории Инфоксводоканала проведено впервые, но работники водоканала намерены продолжать эту инициативу. На собственном примере коммунальщики призывают всех неравнодушных посетить областную станцию переливания крови, чтобы внести свой вклад в сохранение жизни и здоровья защитников и защитниц Украины.