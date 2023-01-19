Энергетики рассказали, как будут отключать свет в Одессе 20 января

Будут ли отключать свет в Одессе по жалобам жителей: ответ ДТЭК Часто можно услішать жалобы одесситов, что у них света нет дольше, чем у соседей. В этой связи пошли разговоры, что свет начнут отключать по «жалобам. Но в ДТЭК это опровергли. ПОДРОБНЕЕ

В ДТЭК сделали важное заявление по графикам отключений света в Одессе Энергетики обещают заранее сообщать о графиках отключений света на следующий день. Так, 19 января до 7 утра отключения будут экстренными, а с 7 утра весь день и вечер – стабилизационные, по графикам. ПОДРОБНЕЕ