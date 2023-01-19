Энергетики рассказали, как будут отключать свет в Одессе 20 января

Отключения света в Одессе 20 января будут такими же, как 19 числа. До 7 утра – экстренные, потом – по графикам, стабилизационные.
Об этом сообщили в ДТЭК Одесские электросети.
В пятницу, 20 января 2023, ситуация с отключениями света в Одессе повторят день предыдущий:
- С 00:00 до 07:00 утра отключения экстренные. То есть время и срок отключения предсказать нельзя
- С 7:00 до 24:00 действуют стабилизационные отключения по графикам.
Посмотреть графики отключений света по вашему адресу можно на сайте ДТЭК Одесские электросети: https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Энергетики также объяснили, почему отключать свет будут именно так.
На 20 января НЭК Укрэнерго предоставил ограничение потребления электроэнергии для Одесской области:
- Лимит с 00:00 до 07:00 – 385,4 МВт. Это – 30% общей потребности области, 25% из которых потребляет критическая инфраструктура. Поэтому до 7 утра 20 января в области будут применять экстренные отключения света.
- Лимит с 7:00 до 24:00 – 660,04 МВт. При нынешней погоде и уровне потребления электроэнергии одесситами этот лимит позволяет применить графики стабилизационных отключений.
Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, как ситуацию с отключениями света прокомментировали в Одесской ОВА.
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