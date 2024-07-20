Шахматист с черным поясом по каратэ: о необычных сочетаниях жителя Подольска

Тренер-преподаватель по шахматам Детско-юношеской спортивной школы Куяльницкой громады из Подольска, мастер спорта Украины Афлатун Гаджаг Оглы Мамедов одержал немало побед за шахматной доской на многих турнирах. С детства спортсмен занимается шахматами и каратэ. Сейчас его рейтинг Всемирной шахматной федерации составляет 2194 балла. Из боевых искусств имеет черный пояс третьего дана. Ко Всемирному дню шахмат, который мы празднуем 20 июля «Одесская жизнь» пишет об этом удивительном человеке.
Сначала карате, потом шахматы
Еще пятиклассником Афлатун Мамедов стал чемпионом Азербайджана среди школьников. В 1986-м его семья переехала в город Котовск (ныне Подольск), где спортивная карьера способного юноши пошла вверх.
Победитель городских, областных и всеукраинских соревнований по шахматам через три года выиграл Международный турнир, который проходил в Молдове. Итак, свой жизненный путь Афлатун решил связать со спортом. После окончания Сумского педуниверситета он вернулся в Подольск дипломированным специалистом. Сначала активно занимался с детьми каратэ и самбо, со временем стал учить игре в шахматы.
Индивидуально или в составе команд он регулярно выступал на чемпионатах по шахматам разных уровней.
В памятном июле 2015-го сборная Министерства образования Украины принимала участие в международном турнире по многим видам спорта среди учителей Евросоюза, который имеет неофициальный статус чемпионата Европы. 22 команды приехали в Болгарию, чтобы завоевать главный приз.
Национальную команду по шахматам возглавил Афлатун Мамедов с правом играть за первой доской. Благодаря нашему земляку, который в решающей игре победил сильного болгарского мастера, Украина завоевала золото. С тех пор наш шахматист еще трижды успешно выступал на аналогичных европейских соревнованиях.
В 2016-м Афлатун Мамедов выиграл первенство области по шахматам среди сельских тружеников, турнир в Измаиле, продемонстрировал прекрасную игру на VII Всеукраинском шахматном турнире памяти подольчанина Виктора Мельниченко — неоднократного чемпиона мира по шахматным композициям. А в 2019-м удачно выступил в Киеве в составе сборной областной организации профсоюзов образования. Через два года, повысив свой спортивный рейтинг, выиграл два квалификационных чемпионата Украины по шахматам и получил звание «Мастер спорта Украины».
Значительная часть спортивных трофеев шахматного мастера хранится в Подольском музее и офисе Куяльницкого сельсовета.
Сейчас семья шахматиста находится в Германии, там он налаживает сотрудничество с Федерациями шахмат и каратэ, чтобы наши спортсмены могли выступать в Европе.
Всегда выступает под родным флагом
Шахматное сообщество города Мюнстер земли Северный Рейн-Вестфалия уже пригласила его работать тренером по шахматам. Сейчас он учит язык, чтобы успешно передавать знания начинающим. Также шахматисты Мюнстера избрали подольчанина капитаном. И в течение последних нескольких лет он приводил свою команду к победам на шахматных турнирах в Ахаусе, Боркене и Мюнстере. Афлатун всегда выступает на соревнованиях под сине-желтым флагом. Недавно наш национальный флаг развевался и на чемпионате по шахматам в Боснии и Герцеговине, где Мамедов также получил чемпионский кубок.
— На каждом турнире рассказываю об Украине, ее непримиримой борьбе против оккупантов. Как-то демонстрировал немцам видеофильм о красотах Подольщины, ее трудолюбивых и талантливых людях. Мой старший сын Афлан переводил с украинского. Зрители были поражены. Младший сын Хакан помогает с переводом вынужденным переселенцам. Оба парня также увлекаются спортом и играют в шахматы. Жена Дилара — повар. Вместе с немецкими кондитерами готовит сладости для благотворительных аукционов. Вырученные средства идут на поддержку ВСУ и беженцев. Ее украинские и азербайджанские вкусности хорошо раскупаются. Немецкий Дом поваров наградил ее дипломом, — рассказал Афлатун Мамедов, — Свои кубки, полученные на европейских турнирах, обязательно передам в Подольск. Что касается спортивной карьеры — ежедневно тренируюсь, чтобы побеждать, надеюсь получить титул гроссмейстера.