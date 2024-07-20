Шахматист с черным поясом по каратэ: о необычных сочетаниях жителя Подольска

Сначала карате, потом шахматы

Еще пятиклассником Афлатун Мамедов стал чемпионом Азербайджана среди школьников. В 1986-м его семья переехала в город Котовск (ныне Подольск), где спортивная карьера способного юноши пошла вверх.

Победитель городских, областных и всеукраинских соревнований по шахматам через три года выиграл Международный турнир, который проходил в Молдове. Итак, свой жизненный путь Афлатун решил связать со спортом. После окончания Сумского педуниверситета он вернулся в Подольск дипломированным специалистом. Сначала активно занимался с детьми каратэ и самбо, со временем стал учить игре в шахматы.

Индивидуально или в составе команд он регулярно выступал на чемпионатах по шахматам разных уровней.

В памятном июле 2015-го сборная Министерства образования Украины принимала участие в международном турнире по многим видам спорта среди учителей Евросоюза, который имеет неофициальный статус чемпионата Европы. 22 команды приехали в Болгарию, чтобы завоевать главный приз.

Национальную команду по шахматам возглавил Афлатун Мамедов с правом играть за первой доской. Благодаря нашему земляку, который в решающей игре победил сильного болгарского мастера, Украина завоевала золото. С тех пор наш шахматист еще трижды успешно выступал на аналогичных европейских соревнованиях.

В 2016-м Афлатун Мамедов выиграл первенство области по шахматам среди сельских тружеников, турнир в Измаиле, продемонстрировал прекрасную игру на VII Всеукраинском шахматном турнире памяти подольчанина Виктора Мельниченко — неоднократного чемпиона мира по шахматным композициям. А в 2019-м удачно выступил в Киеве в составе сборной областной организации профсоюзов образования. Через два года, повысив свой спортивный рейтинг, выиграл два квалификационных чемпионата Украины по шахматам и получил звание «Мастер спорта Украины».

Значительная часть спортивных трофеев шахматного мастера хранится в Подольском музее и офисе Куяльницкого сельсовета.

Сейчас семья шахматиста находится в Германии, там он налаживает сотрудничество с Федерациями шахмат и каратэ, чтобы наши спортсмены могли выступать в Европе.

Всегда выступает под родным флагом

Шахматное сообщество города Мюнстер земли Северный Рейн-Вестфалия уже пригласила его работать тренером по шахматам. Сейчас он учит язык, чтобы успешно передавать знания начинающим. Также шахматисты Мюнстера избрали подольчанина капитаном. И в течение последних нескольких лет он приводил свою команду к победам на шахматных турнирах в Ахаусе, Боркене и Мюнстере. Афлатун всегда выступает на соревнованиях под сине-желтым флагом. Недавно наш национальный флаг развевался и на чемпионате по шахматам в Боснии и Герцеговине, где Мамедов также получил чемпионский кубок.

— На каждом турнире рассказываю об Украине, ее непримиримой борьбе против оккупантов. Как-то демонстрировал немцам видеофильм о красотах Подольщины, ее трудолюбивых и талантливых людях. Мой старший сын Афлан переводил с украинского. Зрители были поражены. Младший сын Хакан помогает с переводом вынужденным переселенцам. Оба парня также увлекаются спортом и играют в шахматы. Жена Дилара — повар. Вместе с немецкими кондитерами готовит сладости для благотворительных аукционов. Вырученные средства идут на поддержку ВСУ и беженцев. Ее украинские и азербайджанские вкусности хорошо раскупаются. Немецкий Дом поваров наградил ее дипломом, — рассказал Афлатун Мамедов, — Свои кубки, полученные на европейских турнирах, обязательно передам в Подольск. Что касается спортивной карьеры — ежедневно тренируюсь, чтобы побеждать, надеюсь получить титул гроссмейстера.