Рисовала граффити: на территории одесского санатория трагически погибла 13-летняя девочка

О трагическом несчастном случае рассказали сегодня в пресс-службе управления Нацполиции в Одесской области.

Предварительно правоохранители установили, что две 13-летние девочки, жительницы Одессы, приехали погулять в один из санаториев (речь идет о санатории «Куяльник» – ред.). Они поднялись по лестнице заброшенного комплекса, где начали рисовать граффити на стенах между четырнадцатым и пятнадцатым этажами. Одна из девушек решила полюбоваться своим рисунком, шагнула назад, и, не удержавшись, упала в промежуток между лестницами.

О трагедии правоохранителям сообщили родители подруги погибшей, чья семья ранее в поле зрения правоохранителей не попадала.

По словам родителей, дочь отпросилась погулять с подругой и была постоянно на связи. Около 18 часов она сообщила матери, что уже собирается домой, однако через час перестала отвечать на звонки.

Тело погибшей направили на экспертизу, которая подтвердила, что смерть девочки наступила от полученных травм в результате падения с высоты.

По факту гибели девочки начато досудебное расследование по статье об умышленном убийстве с пометкой «несчастный случай» (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Ранее в Одессе трагически погиб 13-летний мальчик, когда, играя в заброшенном фонтане, забрался на его верхнюю бетонную конструкцию, которая обрушилась.