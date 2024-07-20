Рисовала граффити: на территории одесского санатория трагически погибла 13-летняя девочка

Рисовала граффити: на территории одесского санатория трагически погибла 13-летняя девочка

В пятницу, 19 июля 2024 года, на территории заброшенного здания одного из одесских санаториев в Пересыпском районе Одессы трагически погибла 13-летняя девочка-подросток.

О трагическом несчастном случае рассказали сегодня в пресс-службе управления Нацполиции в Одесской области.

Предварительно правоохранители установили, что две 13-летние девочки, жительницы Одессы, приехали погулять в один из санаториев (речь идет о санатории «Куяльник» – ред.). Они поднялись по лестнице заброшенного комплекса, где начали рисовать граффити на стенах между четырнадцатым и пятнадцатым этажами. Одна из девушек решила полюбоваться своим рисунком, шагнула назад, и, не удержавшись, упала в промежуток между лестницами.

В Одессе погибла девочка-полросток

О трагедии правоохранителям сообщили родители подруги погибшей, чья семья ранее в поле зрения правоохранителей не попадала.

По словам родителей, дочь отпросилась погулять с подругой и была постоянно на связи. Около 18 часов она сообщила матери, что уже собирается домой, однако через час перестала отвечать на звонки.

Тело погибшей направили на экспертизу, которая подтвердила, что смерть девочки наступила от полученных травм в результате падения с высоты.

Трагедия в заброшенном санатории

По факту гибели девочки начато досудебное расследование по статье об умышленном убийстве с пометкой «несчастный случай» (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Ранее в Одессе трагически погиб 13-летний мальчик, когда, играя в заброшенном фонтане, забрался на его верхнюю бетонную конструкцию, которая обрушилась.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua