Шахіст з чорним поясом по карате: про незвичні поєднання мешканця Подільська

Спершу – карате, потім — шахи

Ще п’ятикласником Афлатун Мамедов став чемпіоном Азербайджану серед школярів. У 1986-му його родина переїхала в місто Котовськ (нині Подільськ), де спортивна кар’єра здібного юнака пішла вгору.

Переможець міських, обласних та всеукраїнських змагань з шахів через три роки виграв Міжнародний турнір, що проходив у Молдові. Отож, свій життєвий шлях Афлатун вирішив пов’язати зі спортом. Після закінчення Сумського педуніверситету він повернувся в Подільськ дипломованим спеціалістом. Спершу активно займався з дітьми карате та самбо, згодом став навчати грі у шахи.

Індивідуально або у складі команд він регулярно виступав на чемпіонатах з шахів різних рівнів.

Пам’ятного липня 2015-го збірна Міністерства освіти України брала участь в міжнародному турнірі з багатьох видів спорту серед вчителів Євросоюзу, який має неофіційний статус чемпіонату Європи. 22 команди приїхали у Болгарію, щоб вибороти головний приз.

Національну команду з шахів очолив Афлатун Мамедов з правом грати за першою дошкою. Завдяки нашому земляку, який у вирішальній грі переміг сильного болгарського майстра, Україна здобула золото. Відтоді наш шахіст ще тричі успішно виступав на аналогічних європейських змаганнях.

2016-го Афлатун Мамедов виграв першість області з шахів серед сільських трудівників, турнір в Ізмаїлі, продемонстрував прекрасну гру на VII Всеукраїнському шаховому турнірі пам’яті подільчанина Віктора Мельниченка — неодноразового чемпіона світу з шахових композицій. А 2019-го вдало виступив в Києві у складі збірної обласної організації профспілок освіти. Через два роки, підвищивши свій спортивний рейтинг, виграв два кваліфікаційні чемпіонати України з шахів і отримав звання «Майстер спорту України».

Значна частина спортивних трофеїв шахового майстра зберігається в Подільському музеї та офісі Куяльницької сільради.

Зараз родина шахіста перебуває у Німеччині, там він налагоджує співпрацю з Федераціями шахів і карате, щоб наші спортсмени могли виступати в Європі.

Завжди виступає під рідним стягом

Шахова спільнота міста Мюнстер землі Північний Рейн-Вестфалія вже запросила його працювати тренером з шахів. Наразі він вчить мову, щоб успішно передавати знання початківцям. Також шахісти Мюнстера обрали подільчанина капітаном. Й упродовж останніх кількох років він приводив свою команду до перемог на шахових турнірах в Ахаусі, Боркені та Мюнстері. Афлатун завжди виступає на змаганнях під синьо-жовтим прапором. Нещодавно наш національний стяг майорів і на чемпіонаті з шахів у Боснії і Герцеговині, де Мамедов також здобув чемпіонський кубок.

— На кожному турнірі розповідаю про Україну, її непримириму боротьбу проти окупантів. Якось демонстрував німцям відеофільм про красоти Подільщини, її працьовитих і талановитих людей. Мій старший син Афлан перекладав з української. Глядачі були вражені. Менший син Хакан допомагає з перекладом вимушеним переселенцям. Обидва хлопці також захоплюються спортом та грають у шахи. Дружина Ділара — кухар. Разом з німецькими кондитерами готує солодощі для благодійних аукціонів. Виручені кошти йдуть на підтримку ЗСУ та біженців. Її українські та азербайджанські смаколики гарно розкуповуються. Німецький Будинок кухарів нагородив її дипломом, — розповів Афлатун Мамедов. — Свої кубки, здобуті на європейських турнірах, обов’язково передам у Подільськ. Стосовно спортивної кар’єри — щоденно тренуюсь, щоб перемагати, сподіваюся здобути титул гросмейстера.