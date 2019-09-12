Шах и мат: где в Одессе учат детей играть в шахматы

Все без исключения родители мечтают, чтобы их ребенок вырос умным, сильным и успешным. Детей отдают на модные нынче виды спорта — дзюдо и каратэ, иайдо и кикбоксинг. Однако многие забывают о том, что гармонически развитая личность имеет не только хорошую физическую подготовку, но и умеет нестандартно мыслить. И лучший способ — научить ребенка играть в шахматы, которые развивают память, внимание и логику.

Эта древняя игра появилась более полутора тысяч лет назад в Индии и оттуда начала путешествие по всему миру. Сегодня шахматы пользуются большим уважением у ученых — различные аспекты шахматной игры изучает даже математика.

В Одессе всегда любили шахматы, а одесская шахматная школа достаточно известна и воспитала многих известных шахматистов. Для детей в городе существует много клубов и шахматных школ. Самая известная — это комплексная детско-юношеская спортивная школа по шахматам, расположенная на Канатной, 95 (тел. 33-89-13). Желающих заниматься здесь очень много, поэтому детей принимают по результатам собеседования, которое проводится каждый год с 15 по 30 августа. Однако если группы не укомплектованы, ребенка могут принять и после этого срока. Занятия в школе проводятся бесплатно.

Но даже если вы безнадежно опоздали на собеседование, отчаиваться не нужно — в городе есть много других шахматных школ и клубов с отличными тренерами. Большинство из них принимает детей на обучение с 4-5 лет. Главное, чтобы ребенок сам хотел заниматься шахматами.

Клубы предоставляют все необходимое для занятий, а стоимость обучения колеблется в пределах 50-80 грн за одно занятие. В месяц обычно проводится восемь уроков.

Шахматный клуб «Две ладьи» (от КДЮСШ), ул. Черняховского, 12. Тел. 771-15-77. Время работы — с 14.00 до 20.00, кроме понедельника.

(от КДЮСШ), ул. Черняховского, 12. Тел. 771-15-77. Время работы — с 14.00 до 20.00, кроме понедельника. Детский клуб «Чудо-школа» , пр. Добровольского, 136, и Ак. Заболотного, 60. Тел. (067) 747-54-75. Время работы — с 9.00 до 19.00, ежедневно. Занятия начнутся в конце сентября.

, пр. Добровольского, 136, и Ак. Заболотного, 60. Тел. (067) 747-54-75. Время работы — с 9.00 до 19.00, ежедневно. Занятия начнутся в конце сентября. Центр развития детей «Вдохновение», ул. Комитетская, 24б. Тел.(066) 732-94-80. Время работы — с 10.00 до 19.00, кроме субботы и воскресенья.

Фото: kaknazvat.com