Как казацкие зимовники превратились в села

Южноукраинская степь издавна привлекала природными богатствами земледельцев, кочевников, охотников за степным зверем и рыбаков, которые оставили после себя множество археологических памятников.

Так, несколько скифских курганов бовванивают неподалеку от Чернового — на них возвышались казацкие башни. Ведь еще с конца 14 века на пограничье с Диким полем казацкие стражи караулили татарские чамбулы, чтобы помешать их грабительским набегам на украинские земли.

С ликвидацией Запорожской Сечи в 1775-м казаки чаще всего перебирались именно на Тилигульщину, в традиционные места рыбалки. Постепенно их зимовники превращались в небольшие села.

Так, на пути из Белой Церкви и Умани в Хаджибей, в пределах нынешнего Чернового, казаки обустроили через Тилигул удобную переправу для чумацких валок и путников, которым продавали вяленую, засоленную рыбу и другой товар. Рыбные караваны регулярно курсировали отсюда по Бендерской дороге в Молдову и Европу.

В 1792 году над живописным Тилигулом поселился капитан Иосиф Чернов (Чарнов), которого царизм наделил здесь землями за участие в войне с Турцией. Неподалеку свой земельный надел получил и полковник Черноморского казачьего войска Дмитрий Куликовский. Поэтому некоторое время село именовалось Черново-Куликово Поле.

Благодаря именно торговле Куликово Поле экономически развивалось. И уже в 1802-м оно получило статус городка

Перед путешествием в Крым за солью чумаки творили молитву Николаю Чудотворцу в местном Свято-Дмитриевском храме, возведенном капитаном Черновым в 1794 году. К сожалению, здание храма не дожило до нашего времени. Теперь на его месте стоит двухэтажная школа.

Здание земской больницы

Лучше всего сохранилось помещение больницы. Построенная на средства земства в 1914 году, она еще действует.

Подстанция

Сохранилась и дизельная электростанция, которая в 1928-м начала вырабатывать ток, освещая дома жителей Чернового, соседних Исаево, Марьиного Гая и Татьяновки.

Долгожительница «Пчелка»

Людмила Марченко

92-летняя Людмила Марченко, которую в селе ласково зовут «Пчелка», отца своего не помнит, потому что он, побоявшись раскулачивания, сбежал из села, а отчим погиб на войне.

Людмила, освоив профессию зоотехника в Исаевском техникуме, сначала работала в колхозе «Красный Перекоп» Раздельнянского района. Там вышла замуж и родила дочь Татьяну, а когда семейная жизнь не заладилась, вернулась домой. Сейчас Татьяна ухаживает за старенькой матерью.

Людмила работала старшим зоотехником по пчеловодству.

— Колхозные пасеки были небольшие, но постепенно разрастались и насчитывали около двух тысяч ульев. Были у меня и свои пчелки-труженицы. Больше всего у меня было 18 ульев, — рассказала долгожительница, которая в 80 лет еще ухаживала за пчелами и качала мед.

Во время медосбора и роения, когда пасеки кочевали по району в поисках разнотравья, женщине приходилось пешком или на перекладных инспектировать все пчелиные кочевья.

Самым страшным, из воспоминаний Людмилы Марченко, для нее был 1982 год, когда варроатоз пчел едва не уничтожил труд ее жизни. Только в Беларуси выпрашивала Людмила Васильевна муравьиную кислоту и таки спасла своих пчелок.

В период развала колхозов Людмила Марченко ушла на заслуженный отдых, оставив в наследство 2700 пчелосемей. Государственных наград не получила, но гордится тем, что за годы работы вместе с пасечниками заготовила государству 318 тонн меда.

О почтении памяти героев

В результате децентрализации в 2020-м Черново стало центром громады. Ей подчинены села Богдановка, Веселое, Добрыдновка, Исаево, Каховка, Левадовка, Анастасиевка, Новогригорьевка, Новотроицкое, Песчаная Петровка и Скосаревка.

Председатель общины А. Гвоздик

Возглавляет Черновскую общину Александр Гвоздик.

— Наша громада поддерживает ветеранов войны и их семьи. В частности, на поддержку защитников и их чествование в бюджете на нынешний год предусмотрено 600 тысяч гривен. К сожалению, в борьбе с рашистами за родную землю погибли 13 воинов нашей громады. В центре села рядом с монументами погибшим землякам во Второй мировой войне и воинам-интернационалистам в память о героях этой войны открыта Аллея Славы, — рассказал Александр.

Герои минувшей войны

Данило Губа

В Черновом жил и работал простым колхозником Герой Советского Союза Даниил Губа (1910-1996), который воевал зенитчиком и сбил 10 вражеских самолетов.

Юрий Дорош

Еще один воин Второй мировой Юрий Дорош (1924-1992) трудился киномехаником и связистом.

Хореографический коллектив Лучшие украинцы

Есть в Черновом творческие коллективы, которыми гордятся жители, — это образцовый хореографический коллектив «Лучшие украинцы» с руководительницей Людмилой Чернухой и танцоры ансамбля «Водограй» с хореографом Кристиной Нападовской.

В конце декабря юные артисты демонстрировали свой артистизм на отчетном концерте хореографических кружков «Танцевальный калейдоскоп». Гости праздника председатель регионального союза журналистов Юрий Работин и депутат облсовета Алексей Кобыльников вручили артистам благодарности, книги, учебники, сладости и спортивные принадлежности.

Душистые пампушки от Галины Безимяной

Приветливой хозяйке, владелице популярного в Черновом кафе «Роща», рецепт этого блюда достался в наследство от бабушки Мотри из Добрыдновки.

По ее словам, рецепты пампушек более-менее универсальны, но при желании можно добавить и собственную изюминку в их приготовление.

Также славится кафе свежеиспеченным хлебом, вертутами, пиццей, жареными пирожками с сыром, мясом, картофелем и капустой. На свадьбах, юбилеях и именинах гостей угощают также жареным судаком, который покупают на базаре в Кривом Озере, потому что в заросшем камышом и рогозом Тилигуле теперь водятся только карасики.

Ингредиенты:

Мука — 1 кг, теплая вода — 300 мл, масло — 3 ст.л., соль — 1 ст.л., чеснок — несколько зубчиков; зелень петрушки, укропа; по 1,5 столовой ложки сахара и сухих дрожжей.

Приготовление:

Дрожжи, воду и сахар размешайте в большой миске. Дайте минут 10 постоять, чтобы дрожжи побродили.

Добавив масло, соль и муку, замесите эластичное и плотное тесто, которое должно постоять 40-60 минут.

Сделанные пончики поместите в форму, смазанную маслом, дайте немного подойти и выпекайте до готовности в разогретой до 170°С духовке.

Готовые пончики посыпьте заправкой. Это смесь давленного чеснока с укропом или петрушкой, солью и маслом.

Приятного аппетита!

Цитата

Описывая жизнь степного пограничья середины XVIII века, польский писатель Юзеф Крашевский писал: «На площадке большая палатка полотняная покрывала кипы сушеной рыбы. Вдоль дороги чумаков ждали кабаки с выставленными перед дверью столиками, рядом продавали веревки, колеса, смолу».

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