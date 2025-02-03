Северный центр профессионального образования объявил тендер на капитальный ремонт подвала учебно-бытового корпуса №1 в Кодыме. Согласно тендерной документации, ожидаемая стоимость работ составляет 15 933 437 гривен. Средства на реализацию проекта будут выделены из местного бюджета.

Проект предусматривает установку систем водоснабжения, канализации и пожарного водопровода, обустройство санузлов, вентиляции и генератора. Также в подвале планируют установить электрощиты, выключатели, розетки и заземление для обеспечения бесперебойного электроснабжения. Дополнительно будет организована телефонизация помещения.

Аукцион на выполнение работ назначен на 13 февраля. Завершить обустройство укрытия планируют до конца текущего года.

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