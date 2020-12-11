Бывают же такие совпадения: как только припомнилась презентация книги воспоминаний жителей пгт Таирово, что под Одессой, «Мы этой памятью сильны», раздался телефонный звонок. Главный инициатор выхода в свет этого уникального издания Факия Мирзяновна Шардакова говорила о том, что ее беспокоит пассивность профсоюзов в социальной защите пожилых людей.

Факия Шардакова намерена привлечь общественное мнение к этой проблеме. А еще она сказала, что хочет расширить объем книги, так как она пришлась по душе землякам. Ведь бесхитростные рассказы о фронтовиках, детях войны, о жизни в фашистской оккупации стали открытием не только для молодых таировцев, но и для многих взрослых.

Дегустатор от бога Николай Пушкарев

К примеру, никого не оставило равнодушным повествование Светланы Павловны Пушкаревой о своем дедушке, Николае Михайловиче. Он, чтобы попасть на фронт, приписал себе год. Постоянно находился на передовой. За отвагу и мужество удостоен наград. В одном из боев был тяжело ранен. Ему ампутировали ногу, и домой он вернулся на костылях.

Фронтовик не пал духом, поступил в Одесский сельхозинститут, и после его окончания трудился в экспериментальном цехе научно-исследовательского института виноградарства и виноделия имени Таирова. Со временем стал главным виноделом. Все удивлялись тому, как Пушкарев везде поспевал, передвигаясь на одной ноге. И это при том, что в помещениях были лестницы с высокими ступеньками.

– До выхода в свет нашей книги об этом неординарном человеке мало кто знал. А теперь о нем, о его заслугах знают, как говорится, и стар и млад, – с чувством уважения говорила Факия Мирзяновна.

Как бывают музыканты с абсолютным слухом, так и некоторые дегустаторы одарены идеальным обонянием. Таким был Пушкарев. Вообще – как говорится, в быту – он алкоголь не употреблял, а дегустацию вин разных сортов проводил на высочайшем уровне. Обоняние у него было невероятно тонкое. Однажды после заполнения пятидесятитонного танка (бака), когда из него стали брать вино, выявили

какой-то странный привкус. Найти причину не могли даже признанные дегустаторы.

Тогда решили обратиться к Пушкареву. Налили ему вина, он, как обычно, пить не стал, а лишь поднес бокал к губам, втянул ноздрями запах – и вынес четкий вердикт: «Кожей воняет». Все были удивлены: откуда кожа могла появиться в емкости? Пригласили водолаза. Тот осмотрел дно – и нашел ботинок, уже размякший под воздействием «божественного напитка». Видимо, кто-то из рабочих при мытье уронил, но почему-то умолчал о потере.

Секрет долголетия Факии Шардаковой

Рассказав об этом, Факия Мирзяновна добавила:

– Я, Виктор Иванович, нисколечко не жалею, что потратила не один год на сбор материалов для этой книги. В ней частица нашей общей истории. Не надуманной, не переписанной, а правдивой. Мы, старики теперь уже, должны и можем еще немало сделать, чтобы прошлое оставалось в памяти людской таким, каким оно было, без приукрашивания и очернения, без наклеивания всяческих политических ярлыков. Особенно в памяти нынешней молодежи.

Пользуясь паузой, я спросил:

– Откуда силы берете для общественной работы, да еще на безвозмездных началах? Ведь вам уже под девяносто.

Факия Мирзяновна ответила:

– Ну и что? Я считаю, пока глаза видят, уши слышат, руки держат, а ноги двигаются, человек должен чем-то полезным заниматься. И для себя, и для других.

– А скажите, пожалуйста, за счет чего, на ваш взгляд, любой человек может прописаться в семье долгожителей? По крайней мере, как вы, давно разменявшая девятый десяток лет.

– Меня не раз об этом спрашивали, – ответила она. – И всем говорю одно: за счет доброты. Я лично, сходясь с людьми, никогда не думала о своей выгоде. Вы читали «Сагу о Форсайтах» Голсуорси?

– Читал с упоением.

– Так вот, Голсуорси подметил очень точно: доброта – качество, излишка которого не бывает, оно никогда не вредит. А американский писатель Кристиан Боуви оставил нам такое, на мой взгляд, мудрейшее высказывание: «Доброта – язык, на котором немые могут говорить и который глухие могут слышать».

– Вы начитанный человек?

– В определенной степени да. Нашу домашнюю библиотеку считаю главным семейным достоянием. Как и мой муж, Борис Константинович. Мы вместе уже почитай шестьдесят лет. И наш, можно теперь утверждать, золотой союз скреплен именно добрым отношением друг к другу. А взаимопонимание, основанное на доброте, – это те крылья, которые поднимают над серой обыденностью.

– А в чем источник вашего убеждения, что именно доброта помогает доживать до глубокой старости и оставаться житейски активным, востребованным человеком?

– Как это ни странно, но именно в преодолении зла, порождающего трудности. У меня их было предостаточно. Я в школу пошла позже установленного срока. Росточка маленького была и не дотягивалась до дверной ручки. Страдала из-за этого. Но нашлись добрые люди, подбодрили и помогли.

Детство проходило в бедности. Особенно тяжело было в военное лихолетье. Мужчины на фронт ушли, а в селе остались немощные старики, женщины и детвора. Боже, как нам все время хотелось кушать! Получить порцию постного супа из ложки муки, разболтанной в кипятке, считалось лучшей наградой за работу в поле.

И в послевоенное время приходилось нелегко. Я ловко вязала снопы, и наравне со взрослыми зарабатывала за один трудодень тридцать граммов муки. Когда стала студенткой, мы с Борисом жили только на стипендию. Но не тужили. Получили высшее образование, многие годы трудились в институте Таирова.

В чем смысл жизни – знают в пгт Таирово

Помолчав, Факия Мирзяновна тяжело вздохнула, а затем улыбнулась и сказала:

– Разве, пережив такое, можно быть недоброй? Именно вера в то, что зло отступит перед добром, придает мне силы до сих пор.

После выхода на пенсию Шардакова активно включилась в общественную работу. Когда ветераны избрали ее, волновалась: как же оно получится? Начала с обновления списка ветеранов – участников боевых действий во Второй мировой войне и пенсионеров трудового фронта, имеющих статус участников войны (такой же статус и у нее). Взяла на учет нуждающихся в материальной помощи. Данные передала в поссовет. После этого был сделан ремонт жилья некоторым одиноким пенсионерам, ускорилось оформление документов на приватизацию земельных участков, некоторых надстроек. Добились отмены решения о взимании с жителей поселка платы за воду из восстановленной скважины. За нее платят только приезжие.

Факия Мирзяновна наладила связи с местными предпринимателями и получила поддержку в своих начинаниях. Особенно ощутимой была та, которую оказали Юрий Александрович Петрусенко и его супруга Елена Николаевна. Именно они выделили средства для издания книги «Мы этой памятью сильны», стали организаторами праздников для ветеранов. Постоянно выделяли автобус для экскурсий в Одессу.

– Если бы все предприниматели относились к ветеранам так же внимательно, как Юра и Леночка, то нам было бы куда легче, и не только в материальном, но и в моральном отношении, – сказала Факия Мирзяновна.

После встречи с Шардаковой я разыскал Юрия Александровича и попросил высказать свое мнение о ней. Он, не раздумывая, сказал:

– Она живет не просто среди людей, а для людей. Знает, кто в чем нуждается. Никогда не просит чего-то для себя, а беспокоится о других. Как по мне, так эта мудрая, трудолюбивая, беспокойная женщина – истинное воплощение доброты. В этом я убедился и тогда, когда разыскивали могилу неизвестного солдата и в конце концов установили его фамилию – пулеметчик Завгородний. И когда добивались, преодолевая бюрократические препоны, чтобы имя нашего прославленного земляка, кавалера боевого ордена Славы трех степеней Ивана Сидоровича Яновского занесли на стелу, установленную на Театральной площади в Одессе.

Слушая добрые отзывы и других таировцев о Факие Мирзяновне, я все больше убеждался в обоснованности ее вывода о том, что сколько в человеке доброты, столько в нем и жизни. И в памяти возродились слова великого Людвига ван Бетховена: «Я не знаю иных признаков превосходства, кроме доброты».

Виктор Мамонтов

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