Ленивые голубцы не только спасут вас от голода, но и превратят любой домашний ужин в настоящий пир. А вот с чем приготовить это блюдо, выбирать вам.
Ленивые голубцы с квашеной капустой
Ингредиенты
- мясной фарш – 300 г
- рис – 6 ст. ложек
- квашеная капуста – 100 г
- яйца – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- помидор – 1 шт.
- сахар – щепотка
Для заливки
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- помидоры – 2 шт.
- сметана – 200 г
- тмин, кориандр, перец, лавровый лист и соль – по вкусу
Приготовление. Квашеную капусту мелко нарезать. Обжарить на масле с луком и помидором без шкурки. Рис отварить до полуготовности, смешать с фаршем и капустой. Добавить яйцо, посолить и поперчить. Хорошо размешать массу и слепить продолговатые котлетки. Голубцы выложить на смазанный маслом противень и отправить в разогретую духовку на 20 минут.
Для заливки обжарить лук и морковь до золотистого цвета. Добавить специи и нарезанные кусочками помидоры. Тушить все около 5 минут, после посолить и влить немного воды. Все тщательно
размешать и добавить сметану.
Достать противень с голубцами, залить их соусом и отправить в духовку на 30-40 минут.
Ленивые голубцы из гречки
Ингредиенты
- фарш – 500 г
- гречка – 100 г
- яйца – 1 шт.
- капуста – 300 г
- сладкий перец – 1 шт.
- крахмал – 2 ст. ложки
- сметана – 3 ст. ложки
- томатный соус – 2 ст. ложки
- мука – 1 ст. ложка
- чеснок, укроп, соль и перец – по вкусу
Приготовление. Капусту и лук мелко нарезать. Гречку отварить до готовности. В глубокой миске смешать фарш, капусту и гречку. Посолить и поперчить. С полученной массы сформовать котлетки. Уложить на смазанный маслом противень и запекать при температуре 200°C 15-20 минут.
Тем временем смешать сметану, томатный соус, муку и крахмал. Развести полученную смесь водой, посолить и добавить перец. Достать голубцы из духовки, залить соусом и поставить назад еще минут на 30-40.
Ленивые голубцы с грибами
Ингредиенты
- рис – 100-150 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- шампиньоны – 500 г
- капуста – 500 г
- оливковое масло – 4 ст. ложки
- паприка – 1 ч. ложка
- приправа, соль и черный молотый перец – по вкусу
Приготовление. Рис отварить до готовности, лук и морковь порезать полосками. Разогреть в кастрюле с толстым дном оливковое масло. Отправить туда лук и морковь. Пассеровать на небольшом огне 2-3 минуты. После добавить паприку и перец.
Шампиньоны очистить влажной салфеткой и крупно нарезать. Добавить грибы в кастрюлю и перемешать. Нашинковать капусту соломкой, добавить к овощам и снова перемешать. Туда же отправить рис. Еще раз все перемешать и залить кипятком, чтобы вода только лишь доходила до поверхности продуктов. Добавить приправу, соль и перец. Накрыть крышкой и тушить на небольшом огне 15-20 минут.
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