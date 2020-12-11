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Вкусно с “Одесской жизнью”: три рецепта ленивых голубцов

Вкусно с “Одесской жизнью”: три рецепта ленивых голубцов

Ленивые голубцы не только спасут вас от голода, но и превратят любой домашний ужин в настоящий пир. А вот с чем приготовить это блюдо, выбирать вам.

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Ленивые голубцы с квашеной капустой

ленивые голубцы

Ингредиенты

  • мясной фарш – 300 г
  • рис – 6 ст. ложек
  • квашеная капуста – 100 г
  • яйца – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • помидор – 1 шт.
  • сахар – щепотка

Для заливки

  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • помидоры – 2 шт.
  • сметана – 200 г
  • тмин, кориандр, перец, лавровый лист и соль – по вкусу

Приготовление. Квашеную капусту мелко нарезать. Обжарить на масле с луком и помидором без шкурки. Рис отварить до полуготовности, смешать с фаршем и капустой. Добавить яйцо, посолить и поперчить. Хорошо размешать массу и слепить продолговатые котлетки.  Голубцы выложить на смазанный маслом противень и отправить в разогретую духовку на 20 минут.

Для заливки обжарить лук и морковь до золотистого цвета. Добавить специи и нарезанные кусочками помидоры. Тушить все около 5 минут, после посолить и влить немного воды. Все тщательно
размешать и добавить сметану.

Достать противень с голубцами, залить их соусом и отправить в духовку на 30-40 минут.

Ленивые голубцы из гречки

ленивые голубцы из гречки

Ингредиенты

  • фарш – 500 г
  • гречка – 100 г
  • яйца – 1 шт.
  • капуста – 300 г
  • сладкий перец – 1 шт.
  • крахмал – 2 ст. ложки
  • сметана – 3 ст. ложки
  • томатный соус – 2 ст. ложки
  • мука – 1 ст. ложка
  • чеснок, укроп, соль и перец – по вкусу

Приготовление. Капусту и лук мелко нарезать. Гречку отварить до готовности. В глубокой миске смешать фарш, капусту и гречку. Посолить и поперчить. С полученной массы сформовать котлетки. Уложить на смазанный маслом противень и запекать при температуре 200°C 15-20 минут.

Тем временем смешать сметану, томатный соус, муку и крахмал. Развести полученную смесь водой, посолить и добавить перец. Достать голубцы из духовки, залить соусом и поставить назад еще минут на 30-40.

Ленивые голубцы с грибами

ленивые голубцы с грибами

Ингредиенты

  • рис – 100-150 г
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • шампиньоны – 500 г
  • капуста – 500 г
  • оливковое масло – 4 ст. ложки
  • паприка – 1 ч. ложка
  • приправа, соль и черный молотый перец – по вкусу

Приготовление. Рис отварить до готовности, лук и морковь порезать полосками. Разогреть в кастрюле с толстым дном оливковое масло. Отправить туда лук и морковь. Пассеровать на небольшом огне 2-3 минуты. После добавить паприку и перец.

Шампиньоны очистить влажной салфеткой и крупно нарезать. Добавить грибы в кастрюлю и перемешать. Нашинковать капусту соломкой, добавить к овощам и снова перемешать. Туда же отправить рис. Еще раз все перемешать и залить кипятком, чтобы вода только лишь доходила до поверхности продуктов. Добавить приправу, соль и перец. Накрыть крышкой и тушить на небольшом огне 15-20 минут.

Узнайте также, как приготовить постные пельмени с грибами

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Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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