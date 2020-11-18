Бывает, познакомишься с человеком и не получаешь каких-либо положительных впечатлений от общения. А бывает и так, что после первого знакомства возникает желание встречаться чаще, узнавать о житье-бытье нового визави. Анатолий Борисович Трухин вызвал такое желание своей откровенностью, доверительностью и готовностью выслушать любой отзыв о стихах, которые представил на мой суд. А еще он сказал, что готовится к отборочному конкурсу «Україна має талант» – намерен исполнить танец.

Дожить до ста лет – главная цель

– Так Вам же далеко за восемьдесят, для такого состязания не многовато ли? – удивился я. – Там ведь танцевальные способности участников оценивает сам Влад Яма, в оценках весьма строгий.

Он улыбнулся и ответил:

– Может, кому-то из моих ровесников не хватит смелости и запала на такое, а я не боюсь, рискну.

И рискнул. Когда седовласый Трухин, в неповторимой по своей пластичности манере отбив «ключи» и исполнив иные коленца, уходил на носках со сцены, Влад Яма, улыбнувшись, воскликнул: «Класс!».

Я видел по телевизору трансляцию конкурса и порадовался за танцора из Одессы. Когда он, не по годам подвижный, беспокойный, с увесистой, видавшей виды сумкой пришел ко мне, я первым делом спросил:

– Ради чего участвовали в конкурсе, на что рассчитывали?

Он широко улыбнулся, вздохнул глубоко и сказал:

– Да ни на что я не рассчитывал и не надеялся, Виктор Иванович. По олимпийскому принципу действовал: главное – участвовать. Мне хотелось, чтобы молодежь в первую очередь, да и старики, увидели мой танец и уразумели, что человек никогда не должен дряхлеть душой и телом. Надо быть оптимистом вопреки всему и вся – таково мое жизненное кредо, так сказать, девиз. А что касается цели, так она у меня четко определена: дожить до ста лет. А там видно будет.

Конечно же, такое заявление я воспринял с определенной долей иронии. Но постепенно, слушая разговорившегося Анатолия Борисовича, просматривая многие газетные публикации о нем и его собственные статьи, стихи, пародии, фотографии, убеждался, что в таком оптимизме нет пустозвонства. Он до сих пор поддерживает хорошую спортивную форму – по утрам совершает пробежки. На одной ноге, присев и выдерживая прямой угол другой, может простоять не одну минуту. Что и продемонстрировал. По необходимости сделает стойку на одной руке. А пластичности его движений может позавидовать даже мим-профессионал.

Удачный выбор Киры Муратовой

Мой собеседник и в ораторском искусстве мастак. Многие годы был конферансье, вел концерты известных эстрадных артистов. И с Моргуновым, и со Жванецким, и с Петросяном, другими мэтрами кино и сатирического слова сотрудничал, что подтверждают их отзывы о творчестве Трухина и пожелания новых успехов. Сам собой возник вопрос:

– Анатолий Борисович, а что, собственно, Вас сделало популярным в артистическом мире?

Не задумываясь, он ответил:

– На эстраде мне принес известность номер, который я назвал «каблучки». Становясь к зрителям спиной, я поворачивал корпус на сто восемьдесят, а то и на двести градусов. Те, кто сидел в зале, видели одновременно и мое лицо, и каблуки. А пряжка ремня оставалась на боку. Как выяснилось, такой номер не исполнялся ни одним артистом в мире из-за его сложности. И не случайно великий маг Копперфильд, увидев фотографию, на которой я запечатлен во время исполнения «каблучков», выразил свое восхищение и оставил на карточке автограф.

– По количеству автографов знаменитостей Вам мог бы позавидовать любой их заядлый собиратель. Никулин, Мишулин, Эсамбаев, Гурченко, Магомаев, Богдан Ступка, Маресьев, Кожедуб, академик Патон и многие другие. Кстати, что Вас связывало с Богданом Ступкой?

– Мы снимались в кинофильме Киры Муратовой «Два в одном», удостоенном «Золотой Ники». Богдан Сильвестрович после просмотра картины сказал, что ему очень понравилось, как я сыграл свою роль. Для меня это высочайшая награда.

– А как Вы, без специального образования, не имея связей, в киноартисты пробились?

– В 1997 году я издал книгу в соавторстве с Юрием Хохленко «Неиконописный Пушкин» и подарил ее Кире Муратовой. Тогда же продемонстрировал ей свое декламирование стихов, рассказа Михаила Зощенко, несколько номеров пантомимы, акробатики. А позже прошел тщательный отбор на роль контролера-взяточника в кинофильме «Второстепенные люди». Он удостоился гран-при на ряде международных кинофестивалей. Был замечен и мой скромный вклад в общий успех. Кира Муратова доверила затем мне комическую роль в фильме «Чеховские мотивы». А позже я снялся в главной роли в кинокартине Леонида Павловского «Кредитка», которая удостоилась многих наград. В моем актерском багаже – участие в фильмах «Настройщик», «Кукла». Мне дорога оценка Киры Муратовой: «Вы исполняете свои роли на пять с плюсом, и как же вас можно забыть?!».

Анатолий Трухин в фильме “Эффект присутствия”

В подтверждение этих слов Анатолий Борисович показал аннотацию Киры Муратовой к фильму «Второстепенные люди»: «Я, режиссер-постановщик к/ф «Второстепенные люди» Кира Георгиевна Муратова, при отборе на роль в этом фильме пригласила актера Трухина Анатолия Борисовича и сделала удачный выбор. Свою роль в этом фильме он исполнил на 5+ (пять с плюсом), а по 12-балльной системе – на 12++ (с двумя плюсами)». Согласитесь, уважаемые читатели, такая оценка достойна уважения.

Как дожить до ста лет, не старея телом и душой

– Анатолий Борисович, какая роль отразила бы Ваши творческие возможности?

– Тяпкина-Ляпкина из гоголевского «Ревизора». Хочу воплотить этот образ с использованием пантомимы. Я могу сделать подобострастный поклон, стоя под углом в пятьдесят-шестьдесят градусов. Такое мало кому удастся.

– Анатолий Борисович, уже вышесказанного достаточно для того, чтобы убедиться, что Вы личность неординарная. Вы поистине, как отметила Кира Муратова, относитесь к самородным талантам. С Ваших слов я узнал, что Вы можете снимать отрицательную энергетику. Наслышан о Ваших способностях массажиста. Убедился, прочтя стихи и книгу о Пушкине, что Вы владеете литературным даром. С молодежью встречаетесь, передали в ряд музеев материалы о войне. Полагаю, читателям будет интересно узнать и о том, откуда Вы родом и кто Вы есть?

– Родился я в России, на Брянщине. Корни – крестьянские. С детства приучен к труду. В семье было восемь детей. Война застала в селе Красный Колодец. Отец ушел на фронт и погиб. Старший брат Василий партизанил, а затем воевал под Ленинградом и тоже погиб.

Фашисты подожгли село. Я получил ожоги. Мама, рискуя жизнью, вытащила меня из горящей хаты. Терпели холод и голод. Тяжело все это вспоминать. После войны окончил школу, затем – Севастопольский университет, трудился инженером-строителем.

Слушая Анатолия Борисовича, я подумал о том, как схожи биографии миллионов наших соотечественников, переживших роковые годы борьбы с гитлеровским фашизмом. А ему сказал:

– В общем, вышли мы все из народа. Сегодня главная Ваша цель ясна – дожить до ста лет. Многие хотели бы прожить до ста лет и без старости. А что для этого надо делать, как Вы считаете?

– Помнить всегда и везде, что человек послан Богом на Землю сеять разумное, доброе, вечное. Противопоставлять злу и насилию во всех формах их проявления добродетель. Что я и стараюсь делать в силу своих сил и возможностей, не замыкаясь в себе.

Виктор Мамонтов

Читайте также: “Бабушка на все 100”: одесситка рассказала, как прожить больше века