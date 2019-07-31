«Рыбные места» одесского Привоза

С рыбными местами на нашем Привозе все ясно: имеется огромный, сравнительно новый павильон «Рыбный ряд» слева от главного входа. Да и на самом Привозе тянутся и тянутся рыбные ряды, которых, кстати, пока совершенно не коснулась проходящая на рынке реконструкция.

Что было раньше?

Тот самый торговый «Рыбный ряд» — это уже, скорее, такой себе «универсам», где рыба, конечно, есть, но имеются в наличии и многие-многие другие продукты. А на улице — разгар лета.

Что же касается главного рыбного места на Привозе, а это такой себе мини-городок, то эти знаменитые ряды так и полнятся изобилием. Впрочем, что мы подразумеваем под этим словом? В произведении Влада Карпа «Тайны одесских катакомб» описываются рыбные ряды Привоза дореволюционных времен. Вот это, и есть, пожалуй, настоящее изобилие.

Читаем (орфография автора сохранена, цитируем с сокращениями): «Главной рыбой на одесском Привозе была, конечно, скумбрия, как ее называли одесситы, а баламут или мокрель — это больше называлась по-европейски. Ее нужно было продать в первую очередь, она самая нежная рыба, очень быстро портилась… Скумбрию, которую не удавалось продать летом до 11 часов утра, солили… С кефалью было проще. Она лучше переносила жару, хотя тоже не очень устойчиво. Золотистую кефаль разводили в Затоке… Ранним утром фуры с кефалью, накрытой рогожей, появлялись на Привозе. Торговки скупали ее партиями, непроданную кефаль коптили рядом — на Сахалинчике. Ну, хамса или просто по-одесски — тюлька, продавалась ведрами. Самая крупная, сардель шла по 10 копеек за ведро, билась и серебрилась на солнце. К полудню она «затихала», а к 2 часам дня ее можно было забирать даром целыми ведрами, иначе ее просто выбрасывали торговки на радость жирным базарным котам и собакам. Всякая мелочь, как султанка, барабулька, иваси, бычок, пузанки — шли за бесценок. Особое место занимала камбала… Приличная камбала тянула на 25-30 фунтов. Целиком редко кто ее покупал, продавали чаще частями, разрубая острым топором. Высоко ценилась Кимбурнская селедка, жирная, вкусная, в жареном виде. Особенно приятная — свежесоленая. Ловилась она около Кимбурна на косе, отделяющей Днестровский лиман от Черного моря. Каждый год приход скумбрии к берегам Одессы совпадал с появлением в огромном количестве косяков тюльки. Ставрида гналась за тюлькой, скумбрия — за ставридой, паламида — за скумбрией. Вот такой конвейер на радость одесситам…».

Мелкая, но много

Прониклись? Я тоже. Что сегодня? Рыбы много, очень много. В основном, сушеной, вяленой, копченой. Тут уж вам такое изобилие, что слюнки потекут, как только вы пройдетесь по этим рыбным местам Привоза.

Всякая «мелочь», то есть, тюлька-сарделька-фиринка-килька (названия вызывают небывалые споры у рыбных знатоков) — тоже в ассортименте.

Далеко не все бросаются покупать «мелочь», что свежую, что малосольную: на улице жара под тридцать пять, а рыбешку надо еще как-то до дома довезти. Женщина у прилавка рассказывает, что «пока добиралась трамваями, принесла домой один рыбный компот – пришлось выбросить».

Бычков много. Но никто и не скрывает — они «свежеразмороженные». Стоимость — от 30 до 45 грн; крупные — дороже. Есть и свежие, если их можно так назвать, но их очень-очень мало, да и свежесть к 12 дня становится уже сомнительной.

«Патамушасероводород»

Есть «крупная» рыба — камбала (охлажденная, как делают акцент продавцы в ответ на вопрос «свежая?», стоимость — 150-250 грн в зависимости от размера), судак (150-180 грн), карп (70-90 грн), карась (50-60 грн). Очень мало пеленгаса.

Людей не очень много. Кто-то говорит, что рыба стала просто не по карману, но еще чаще слышу, что это «уже не свежая одесская рыба, а неизвестно что». Слышала даже, что «вот купишь, а у нее какой-то запах химический». Мужчина слышит этот «негатив» — и тут же утверждает, что «все это ерунда, все время беру здесь рыбу». Заодно восхищается, что «ее на Привозе и почистят, и на куски разрежут». Да, такая услуга есть — за отдельную цену, ясное дело.

Почему так мало свежей рыбы? Ответ «не сезон, приходите осенью» меня как-то не вдохновил, равно как и «нашего одесского бычка пеленгас сожрал». Другой продавец ответил скороговоркой: «Патамушасероводород».

А что с рачками-мидиями?

Сероводород, впрочем, никак не влияет почему-то на обилие «рачек» в любом виде — «живом» и вареном. Те, что называются «только что выловленными», сохраняются с помощью пластиковых бутылок с холодной водой. Бутылка укладывается в кучку с креветками, потом заменяется на новую, когда вода нагревается на солнцепеке. Стоимость «рачек» вареных — в зависимости от размера этой одесской вкусности.

Живых (свежих, в ракушках) мидий тоже очень мало, но они есть. Зато мидии, которые уже приготовлены!.. Тут вам и мидии в лимонном соке, и в гранатовом, и со всякими специями. Эта «одесская изысканность» идет «на ура». Всю рыбу и все морепродукты, которые реализуются уже в готовом виде, можно пробовать. И даже, как утверждают бойкие продавцы, «не можно, а нужно!».

Фото автора