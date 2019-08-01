Самый ожидаемый фильм лета: в Зеленом театре сегодня покажут киноленту «Паразиты»

Южнокорейскую черную комедию «Паразиты» покажут 1 августа в Зеленом театре. Это фильм, который получил в этом году Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.

Перед зрителями предстанет семья безработных с мрачными жизненными перспективами. Ситуация меняется, когда старшему сыну предлагают высокооплачиваемую подработку репетитором. При помощи сестры он делает фальшивые документы об образовании и приходит в роскошное поместье состоятельного бизнесмена.

Произведя хорошее впечатление, старший сын узнает о еще одной открытой вакансии, и у него появляется очень необычный план по трудоустройству сестры.

Фильм режиссера Пон Джун Хо — удивительно тонкий слепок современного расслоения общества.

Показ начнется Возрастное ограничение 18+.

Напомним, как ранее сообщала «Одесская жизнь», премьера фильма «Паразиты» состоялась в июле на Одесском кинофестивале.

Фото: kinoafisha.info