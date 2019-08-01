«Зелененьким он будет»: одесский краевед о цвете фасада дома Руссова

Одесский краевед Евгений Сокольский на своей странице в Facebook выразил глубокую обеспокоенность будущим цветом фасада дома Руссова, который сейчас реставрируется.

Краевед узнал из интервью директора фирмы-подрядчика реставрации дома Руссова «Укрспецпроект» Елены Сердюк, что «за сто с лишним лет истории здания его цвет менялся много раз”. “Оно было и цвета охры, и зеленым, и даже серым. Но живущие сейчас одесситы помнят его именно зеленым. Именно таким и будет восстановленный памятник архитектуры», – заявила Елена Сердюк.

Евгений, в свою очередь, пишет: «То есть то, что “одесситы помнят его именно зеленым” есть «железный аргумент»? Значит другие цвета, исторически сложившиеся в архитектуре Одессы (которые установил химико-технологический анализ), не придают фасаду особые характеристики и не делают его акцентным в среде?! Еще несколько месяцев назад представитель этой фирмы убеждал корреспондента, что цвет фасада будет в выдержан в оттенках охры. Сейчас — опять зеленый!!!?? У нас много зеленых домов в центре города. Из последних — Большая Московская, дом Маразли, Дом на Пушкинской, 2 (угол Ланжероновской). Но они фасадами обращены на север, и смотрятся нормально, освещаемые холодным цветом неба! Но фасад дома Руссова весь день освещается теплым цветом солнца — поэтому должен быть окрашен в теплые цвета разных оттенков охр – от красной до золотистой. Эти цвета исторически стали органичными южному городу Одесса! Сейчас есть исторический шанс сделать дом Руссова не зеленым, а таким, каким он был до совка! А зеленым он стал в советское время, когда его покрасили тем, что было на складе».

Краевед приводит в качестве доказательства открытку с изображением дома Руссова начала прошлого века, где он никак не зеленый.

Далее Евгений приводит два варианта цвета Оперного театра, который тоже обращен фасадом на юг, как и дом Руссова, — тот, каким мы его видим сегодня:

и… позеленевший:

Пост вызвал множество споров в социальной сети. Одни считают, что пусть фасад Дома Руссова будет зеленым, только пусть здание оживет. Другие же категорически не согласны с «зеленью», самый распространенный отклик звучит как «зеленый — это теперь в моде».

А Директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд на волне такого обсуждения выложил в Facebook пост с ироничным комментарием: “Поступают предложения, как красиво покрасить Одесский оперный театр. Я думаю, что надо красить его в цвета одессочки. Как трамвай”.

Напомним, ранее “Одесская жизнь” рассказывала, как проходит реставрация Дома Руссова. Планируется, что она завершится в сентябре.

Фото с Facebook-страниц Евгения Сокольского, Александра Ройтбурда