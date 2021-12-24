Рождественские истории: запрещенный праздник и олень-неудачник
ТЕКСТ: Ирина СОРОКИНА • Время чтения: 5 минут
ФОТО: из открытых источников
Рождество – один из главных христианских праздников, который дарит нам ощущение безграничной радости. Несмотря на различия в культуре и обычаях многих стран, этот праздник объединяет людей, приносит веру в лучшее будущее для всех на этой земле.
Как языческий праздник стал христианским
В древности праздник Рождества отмечали в разные дни. Сначала день рождения Христа совпадал с днем его казни, которая произошла в 14-й день иудейского месяца нисан, приходившегося на конец марта – начало апреля. Египетские христиане отмечали Рождество в начале января, середине апреля и даже в мае. В конце весны его отмечали и в Палестине.
Однако со временем этот праздник утвердился в зимнее время.
Дело в том, что у римлян было принято отмечать день зимнего солнцестояния – Сатурналии, которое выпадало на конец декабря. Увеличивался световой день, и люди праздновали победу света над тьмой. По этому поводу римляне дарили друг другу подарки, устраивали карнавалы. Когда христианская церковь в Риме получила легальный статус, священники стали осуждать языческий праздник и предлагали заменить Сатурналии празднованием дня рождения Христа. Им это удалось, и Рождество стало главным религиозным праздником в Европе.
Протестанты запрещали Рождество
Многие из протестантов праздник Рождества не любили, считая, что раз в Библии нет даты рождения Иисуса и указания на то, что этот день нужно отмечать, то и праздновать тут нечего. В 1550 году Кальвин запретил рождественские праздники, потом от Рождества отказались шотландские, английские и американские протестанты. Более того, при Оливере Кромвеле было запрещено даже само Рождество как символ христианства.
Священники, которые устраивали в этот день службы или читали проповеди, могли угодить в тюрьму. Наказуемым было даже украшение лавок и храмов. Многие протестанты считали, что рождественские праздники ближе к язычеству, чем к истинной вере, и не имеют христианских корней. В чем-то они были правы – ведь в Библии действительно нет никаких упоминаний о дате рождения Христа.
Елка – символ райского древа
Во многих старых сказках и преданиях рассказывалось о библейском древе жизни, а также о дереве познания добра и зла. Что это были за деревья, для людей оставалось загадкой, поэтому на их роль в разное время «назначали» дуб, лиственницу, кедр, иву.
В средневековье символическое райское дерево украшали яблоками, фигурками Адама, Евы и змея-искусителя. Это должно было напоминать людям об их грехопадении. Примерно в XV веке на Рождество стали устанавливать елки. Они стали символом Рождественских праздников именно потому, что были единственными деревьями, которые оставались живыми в то время, когда вся остальная природа умирала до весны.
Олень Рудольф с носом-фонариком
Впервые Санта Клаус пересел в сани, запряженные оленями, в 1823 году. Эта картина была описана в стихотворении «Однажды ночью перед Рождеством», опубликованном в одном из американских изданий. Первоначально у Санта Клауса упряжка состояла из восьми оленей, у которых были собственные имена. Их звали Торнад, Дансье, Фюри, Фрэнган, Комет, Купидон, Тоннер и Эклер.
Позже к ним присоединился Рудольф – еще один олень с большим ярко-красным носом, над которым его собратья постоянно подшучивали. По легенде, однажды Санта Клаус увидел светящийся в темноте нос Рудольфа и решил, что он станет подходящим фонариком, освещающим дорогу его саням, и попросил Рудольфа стать главным оленем в упряжке.
Лютер «отменил» Санта Клауса
Немецкий реформатор Мартин Лютер отвергал не только почитание святых мощей и икон, но и был противником Святого Николая – Санта Клауса. Однако запретить почитать его Лютер не решался, так как Санта традиционно приносил на Рождество подарки.
Тогда Лютер пошел на хитрость и придумал образ Кристкинда – младенца-ангела, который якобы приносил подарки детям. Кроме того, Лютер преследовал еще одну цель – он надеялся, что если дети по-прежнему будут получать на Рождество подарки, то и праздновать его они будут всю жизнь с большим удовольствием.
Рождественская песня была написана к Дню благодарения
Песня «Колокольчики» (Jingle Bells), которую обычно поют на Рождество, на самом деле не имеет никакого отношения к этому празднику. Она была написана в 1857 году американским композитором Джеймсом Пьерпонтом для богослужения в честь Дня благодарения. Она называлась «Открытые сани с одной лошадью» и впервые прозвучала в воскресной школе, где ее исполнил детский хор.