Рождественские истории: запрещенный праздник и олень-неудачник

Многие из протестантов праздник Рождества не любили, считая, что раз в Библии нет даты рождения Иисуса и указания на то, что этот день нужно отмечать, то и праздновать тут нечего. В 1550 году Кальвин запретил рождественские праздники, потом от Рождества отказались шотландские, английские и американские протестанты. Более того, при Оливере Кромвеле было запрещено даже само Рождество как символ христианства.



Священники, которые устраивали в этот день службы или читали проповеди, могли угодить в тюрьму. Наказуемым было даже украшение лавок и храмов. Многие протестанты считали, что рождественские праздники ближе к язычеству, чем к истинной вере, и не имеют христианских корней. В чем-то они были правы – ведь в Библии действительно нет никаких упоминаний о дате рождения Христа.