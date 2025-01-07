Сегодня украинцы празднуют Рождество по старому календарю

Несмотря на переход Православной церкви Украины на новоюлианский церковный календарь, некоторые украинцы все еще отмечают Рождество по старому стилю — не 25 декабря, а 7 января.

О дате рождения Иисуса Христа продолжаются споры не одно столетие и даже среди церковнослужителей. Считается, что сын Божий появился на свет в Вифлееме во время зимнего солнцестояния (именно 25 декабря к световому времени суток начинает добавляться одна минута). Но из-за разницы в календарях – Григорианском и Юлианском – этот день отмечают 25 декабря и 7 января.

Праздник Рождества символизирует примирение человека с Богом. Рождество предвозвещает искупительный подвиг Христа и обновление человеческой природы.

Кто и как празднует Рождество 7 января

В украинских традициях испокон веков с Рождества 7 января начинался период праздника, который длился до 19 января (Крещение). У него много обрядовых песен и обычаев. Для многих украинцев празднование Рождества остается теплой семейной традицией, от которой они не хотят отказываться.

Некоторые этнографы и историки считают, что дата празднования 7 января пришла не из Москвы, а была создана еще во время Киевской Руси. То есть русские земли переняли ее от нас.

Один из главных элементов празднования – рождественский стол. На нем обязательно должно быть 12 блюд, среди которых кутья, узвар, вареники и другие вкусности, символизирующие щедрость и изобилие в новом году.

Обычаи празднования Рождества меняются в зависимости от региона Украины. К примеру, в западных областях считают, что стол должен изобиловать мясными блюдами, а дети ходят колядовать только в утро Рождества — 7 января. На востоке страны — наоборот, колядки слышны до вечерней зари, а утро Рождества семья встречает вместе.

Рождество по новоюлианскому календарю, то есть 7 января, празднуют Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская, Польская, Украинская православные церкви, Афон, а также восточнокатолические церкви. В Молдове празднуют обе даты Рождества.

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