Главная елка Одессы: мини-ярмарка и пожелания военного времени

Праздничное настроение на Дерибасовской… Дети в восторге, взрослые тоже довольны. Все же зимние праздники – самые любимые! Ну а рядом (это же Одесса!) с главной елкой-красавицей уже образовался мини-ярмарка. Даже электромобили, приглашающие на экскурсии по городу, расположены здесь же, на «праздничном» месте.

Здесь можно купить разнообразные сувениры, воздушные шарики на всякий вкус, сладкую вату, даже выпить чашечку кофе или чая в расположенном рядом вагончике.

Еще одна маленькая елочка, возможность поиграть с кроликами (их почему-то многие называют зайчиками), музыка и все такое прочее.

Ощущение праздника здесь особенное. Елка переливается огоньками, Святой Николай поздравляет почти каждого, даже шарики какие-то особо сказочные…

― Вроде и войны нет, ― можно услышать от посетителей.

Но…

Но о войне забыть невозможно. И нужно все же присмотреться, какими пожеланиями (на мини-плакатах и новогодних игрушках) украшена главная елка Одессы.

«Помни, какой ценой ты до сих пор жив…», «В свете праздников не забывай о тех, кто во тьме плена…» ― эти и многие другие надписи с пожеланиями и призывами стали еще одной страницей одесских зимних праздников на военном положении…

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