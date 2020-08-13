Ребенок-левша: что нужно знать о маленьких фантазерах?

Сегодня, 13 августа, в мире отмечают неофициальный праздник – Международный день левшей, который был придуман в 1992 году британцами. Традиционно считается, что левша – это тот, кто пишет левой рукой, однако это не совсем так. Леворукость – особое устройство мозга, и переучивать такого человека нельзя, это может привести к психологическим травмам. Как же помочь маленькому левше адаптироваться в мире, который больше приспособлен для праворуких?

Писать левой рукой не обязательно?

Как выяснили ученые, леворукость у ребенка не является отклонением от нормы, она заложена природой и развивается еще в утробе матери. Эта способность передается по наследству и является такой же врожденной чертой, как цвет волос или форма носа. А вот рука, которую человек использует для письма, не является точным показателем лево- или праворукости. Многие левши пишут как раз правой рукой, а левой выполняют все остальные действия: к примеру, Чарли Чаплин на скрипке играл левой рукой, а писал правой.

«Главная» рука у любого человека всегда связана с противоположным полушарием мозга. Если ведущая рука – левая, то доминирует правое полушарие, которое отвечает за образное восприятие информации. И наоборот: если ведущая рука – правая, то преобладает левое полушарие, отвечающее за логическую оценку данных.

Люди с доминирующим правым полушарием – левши – обладают определенными преимуществами по сравнению с остальными. Исследования показывают, что интеллект у них выше нормы, однако они не умеют сосредоточиться и часто «витают в облаках». Дети-левши более чувствительны и ранимы, но зато легче приспосабливаются к новым условиям. У них в полной мере развиты способности к творчеству, искусству, науке, изобретательству. Яркая литературная иллюстрация этому – Левша, герой Николая Лескова, сумевший подковать блоху. Кстати, классик и сам был из разряда леворуких.

Детям, которым удобнее действовать левой рукой, легче изучать геометрию и другие «пространственные» науки, а вот с арифметикой и счетом у них нередко возникают проблемы. Ребенок-левша, по сравнению с другими детьми своего возраста, обладает хорошим словарным запасом, кругозором и эрудицией.

Леворуких детей нельзя критиковать?

До пяти лет все дети одинаково хорошо пользуются обеими руками, поэтому определить, кем будет ребенок – левшой или правшой, можно только после этого возраста. И если вы заметили, что ребенок предпочитает писать или рисовать левой рукой, переучивать его ни в коем случае нельзя – это может окончиться психологическими проблемами.

Так как вся наша система образования рассчитана на праворуких детей, при обучении левшей в детском саду или школе есть свои нюансы. Нужно учитывать, что таким детям трудно придерживаться строгих правил и они редко обращают внимание на мелочи, так как видят всю картину целиком. Путаница в голове у левшей может возникнуть и при освоении письма: левша может написать буквы зеркально, переставить их местами или добавить лишние. Торопить, а тем более ругать за это ребенка не нужно – со временем все придет в норму.

У маленького левши есть сложности с ориентацией в пространстве, такие дети часто путаются с определениями «лево», «право». Кроме того, многим из них трудно определять время по циферблату. Чтобы маленький левша быстрее адаптировался в «праворуком» мире, он может заниматься лепкой, рисованием, аппликациями или выполнять упражнения на развитие мелкой моторики.

Если ребенок ходит в детский сад или школу, нужно предупредить воспитателей и учителей, что ребенок – левша, и не нужно акцентировать внимание на его привычках и медлительности. В будущем при выборе профессии нужно учитывать, что левши не могут работать со многими инструментами и точными станками, у них могут возникнуть сложности с военной специальностью. Зато они часто выбирают профессии артиста, художника, писателя, кроме того, левши особенно ценятся в боксе, в фехтовании и плавании.

Что «можно» и «нельзя» в воспитании левши?

Ни в коем случае не занимайтесь переучиванием левши, поскольку это настоящее насилие над психикой ребенка. Это может привести к тому, что у него с задержкой начнет формироваться речь, появятся нарушения сна и аппетита, энурез, заикание. Кроме того, если заострять внимание на леворукости ребенка, у него может сформироваться заниженная самооценка и жизненный сценарий неудачника. На ребенка-левшу категорически нельзя кричать.

Чтобы ребенок не испытывал психологического дискомфорта от своей леворукости, ему полезно рассказывать истории об известных левшах, которые достигли в жизни больших высот. Среди них художник Леонардо да Винчи, ученый Альберт Эйнштейн, полководец Александр Македонский, хоккеист Уэйн Гретцки футболисты Пеле и Диего Марадона.

Разные народы – разные суеверия?

У африканского народа хохо леворукость считается признаком нечестности, поэтому король, который сейчас правит народом, унаследовал трон в обход своего отца и старшего брата, которые оба были левшами. А вот некоторые народы, живущие в южноамериканских Андах, в частности инки, считали левшей потомками богоподобных пришельцев. Они уверены, что леворукие люди обладают особыми духовными способностями, могут быть магами и целителями.

Среди животных тоже есть левши?

Левши есть не только среди людей, но и в животном мире. К примеру, среди кошек большинство – правши, среди мышей – половина правшей, половина левшей и амбидекстеров (тех, кто одинаково хорошо владеет двумя руками-лапками). А вот среди белых медведей правшей нет вообще, все они левши.