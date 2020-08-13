За всю Одессу: Феликс Шиндер и «Деньги вперед» зафестивалят

Уже в эту субботу, 15 августа, на летней площадке Морвокзала состоится долгожданный гала-концерт Международного музыкального фестиваля — «За всю Одессу».

Здесь на одной сцене выступят самые колоритные одесситы. Вы снова услышите киевского шансонье с одесской душой Гарика Кричевского, споете шлягеры 50-х годов с Валентином Кубой, и, наконец-то, зафестивалите с фолк-группой «Деньги вперед». Вместе с другими популярными артистами они исполнят полюбившиеся одесские песни и собственные хиты.

Одесситы и гости нашего города смогут с головой окунуться в море веселья. Ведь ни об одном городе на Земле не написано столько песен, сколько об Южной Пальмире. Одесская песня — это не просто отдельный жанр искусства, это часть жизни каждого одессита.

Начало концерта — в 19:40.

Адрес: летний театр «Морвокзал».