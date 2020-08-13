Новости Одессы и Одесской области

В Украине паспорта-книжечки заменят на ID-карты

В Украине паспорта-книжечки заменят на ID-карты

В Украине планируют постепенно заменить паспорта в форме книжечки на ID-карты. Документы старого образца могут остаться только у тех, кто уже вклеил фотографию после 45 лет.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Законопроект «О паспорте гражданина Украины в форме книжечки» поддержали в Кабмине. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

В проекте закона предлагается постепенно вывести из обращения бумажные паспорта, заменив их пластиковыми карточками.
При этом у привычных паспортов будет срок годности, ограниченный моментом, когда необходимо вклеивать в документ новое фото. То есть после исполнения 25 лет фотография в паспорт вклеиваться не будет — документ заменят на пластиковую карточку. Аналогичная ситуация и с людьми в возрасте от 25 до 45 лет. Что касается тех людей, которым исполнилось 45 лет и они уже вклеили фото в паспорт, им менять паспорт не будут.

Данный законопроект теперь должны рассмотреть в Верховной Раде.

Отметим, первые внутренние паспорта в виде ID-карты в Украине начали выдавать в 2016 году. С 2018 года любой гражданин Украины при желании может обменять свой бумажный паспорт образца 1994 года на пластиковую карту.

Напомним, в Украине запустили новую услугу — ID-14. Она позволяет подросткам, достигнувшим 14 лет, бесплатно получить паспорт и идентификационный код в одном месте.

Фото: news.dtkt.ua

Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить