В Украине паспорта-книжечки заменят на ID-карты

В Украине планируют постепенно заменить паспорта в форме книжечки на ID-карты. Документы старого образца могут остаться только у тех, кто уже вклеил фотографию после 45 лет.

Законопроект «О паспорте гражданина Украины в форме книжечки» поддержали в Кабмине. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

В проекте закона предлагается постепенно вывести из обращения бумажные паспорта, заменив их пластиковыми карточками.

При этом у привычных паспортов будет срок годности, ограниченный моментом, когда необходимо вклеивать в документ новое фото. То есть после исполнения 25 лет фотография в паспорт вклеиваться не будет — документ заменят на пластиковую карточку. Аналогичная ситуация и с людьми в возрасте от 25 до 45 лет. Что касается тех людей, которым исполнилось 45 лет и они уже вклеили фото в паспорт, им менять паспорт не будут.

Данный законопроект теперь должны рассмотреть в Верховной Раде.

Отметим, первые внутренние паспорта в виде ID-карты в Украине начали выдавать в 2016 году. С 2018 года любой гражданин Украины при желании может обменять свой бумажный паспорт образца 1994 года на пластиковую карту.

Напомним, в Украине запустили новую услугу — ID-14. Она позволяет подросткам, достигнувшим 14 лет, бесплатно получить паспорт и идентификационный код в одном месте.

Фото: news.dtkt.ua