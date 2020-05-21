Первый прикорм: как и когда вводить

Детское пюре – это первый продукт, который предлагается малышу в качестве прикорма.

Вводится он в рацион в возрасте от 4 до 6 месяцев ребенка. Степень готовности определяется несколькими физиологическими факторами:

держит голову;

уже может сидеть в специальном стульчике, который оснащен боковой поддержкой;

умеет есть с ложки;

самостоятельно прикрывает рот, когда там находится ложечка, может удержать еду во рту и глотать ее, не выталкивая и не выплевывая пищу.

Основные правила

В возрасте 4 месяцев каждому ребенку вполне достаточно материнского молока для полноценного развития, поэтому прикорм вводится постепенно, а грудное вскармливание продолжается. Знакомство обычно рекомендуется начинать с однокомпонентного овощного пюре, но в тех случаях, когда ребенок плохо набирает вес, в рацион может вводится безглютеновая каша, чаще всего гречневая. Если предложить малышу сначала фруктовый вариант, вряд ли он потом захочет есть овощное пюре с нейтральным вкусом.

На сайте интернет-магазина Панама https://panama.ua/categorys/484066/ можно заказать детское пюре из овощей, фруктов, мяса, рыбы. При подборе рекомендуем обращать внимание на количество компонентов, степень их измельчения, наличие различных вкусовых добавок.

Остановимся подробнее на некоторых особенностях, которые важно учитывать при введении прикорма в привычный рацион:

Овощная смесь. Начинаем с ½ ч.л. и предлагаем за завтраком. Если наблюдается хорошая переносимость, то увеличиваем количество до чайной ложки, а затем постепенно доводим его до возрастной нормы. В полгода порция должна составлять 50-100 грамм. Нельзя предлагать сразу несколько продуктов. Например, начинаем с брокколи и только, если овощ нормально воспринимается через 4-5 дней предлагаем новую смесь (цветная капуста, кабачок, тыква). При появлении высыпаний, изменении стула убираем продукт из рациона и консультируемся с педиатром.

Фруктовая смесь. Это дополнение к овощам и источник целого ряда витаминов и микроэлементов. Такие продукты имеют приятный, насыщенный вкус и хорошо воспринимаются, но начинаем с фруктов светлой окраски. Традиционно это яблоко, а затем груша. Они достаточно хорошо перевариваются и реже вызывают аллергические реакции. В составе не должно быть сахара, крахмала или других загустителей. Начальная доза – чайная ложка, а затем она постепенно увеличивается на протяжении 7-10 дней. Персик, абрикос, банан, вишня, черешня, слива и ягоды (черника, смородина) характеризуются средним уровнем аллергенности поэтому вводятся позднее. Фруктовое или ягодное пюре с творогом можно ввести не ранее полугода, а со сливками – не ранее 8 месяцев.

Родители всегда стоят перед выбором – использовать промышленные варианты или готовить самостоятельно. В европейской практике сегодня приветствуется то, что до года лучше применять продукты промышленного производства. Это обусловлено тем, что они прошли строгий контроль на всех этапах изготовления, обогащены витаминами и микроэлементами, имеют сбалансированный состав, подходят для ребенка именно этого возраста, обеспечивают разнообразие вкусов, текстур, значительно экономят ваше время.

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