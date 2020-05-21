В Одессе наградили бойцов «Шторма», вернувшихся из зоны проведения ООС (фото)

Вчера, 20 мая, в Одессу из Мариуполя вернулись 27 бойцов батальона патрульной службы полиции особого назначения «Шторм». Восемь наших полицейских продолжили службу на востоке страны с коллегами, которые вчера отправились в очередную ротацию. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области.
Бойцы одесского «Шторма» охраняли общественный порядок и обеспечивали пропускной режим на блокпостах Донецкой области.
Руководитель Одесской полиции Олег Бех и его заместитель Сергей Махотин поблагодарили бойцов за образцовое выполнение поставленных перед ними задач и вручили знаки уважения и благодарности, в том числе и от командования ООС.
Фото: ГУ Нацполиции в Одесской области