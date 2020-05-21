Полиция задержала одессита, который воровал мебель с летних террас кафе

Ночью 33-летний мужчина похищал с летних террас в Приморском районе Одессы мебель, а уже утром выходил на рынок и все продавал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области.
Преступника задержали «на горячем» во время очередной попытки реализовать часть чужого имущества. Полицейским также удадалось установить местонахождение остальных похищенных вещей. Их вернули пострадавшим.
Следователь Приморского отдела полиции Владислав Головко, что задержанный сейчас находится под стражей, а за совершенные преступления ему грозит до пяти лет лишения свободы.