Современная медицина берет свое начало с древних времен. Еще недавно, у ученых был повод говорить о том, что медицина берет свое начало из Греции, однако сегодня известно, что в древнем Китае, еще в далекие 770 – 476 гг. до нашей эры, уже знали о медецине, чему есть подтверждение – книга «Нэй Цзин», которая касалась медицины, тогда как труды Гиппократа и других греческих ученых, упоминаются в 446-377 гг. до н.э. Кроме этого, согласно индийским мифам, медицинские познания были собраны в гимны и веди, одна из которых – Яджур веда, была составлена ​​не ранее IX в. до н.э. То есть, мы можем говорить о том, что медицина эволюционировала и дойдя до настоящего времени имеет объяснения науки – которая изучает болезни, предупреждает их и ведет к благополучному исходу. В сегодняшней классификации медицина делится на наружное лечение (хирургия) и внутреннее (терапия), которые также разделены на отдельные части. Кроме того, также разделяют направления медицины – альтернативные и общепринятые (традиционная медицина).

Одна из разновидностей альтернативной медицины – ортомолекулярная медицина. Она, как и сам термин, была предложен дважды нобелевским лауреатом Лайнусом Карлом Поулингом. Согласно его теории – ортомолекулярная медицина предусматривает терапию и профилактику заболеваний полезными веществами: витаминами, аминокислотами, минералами в виде биологически активных добавок и продуктов питания, а если совсем точно – правильные молекулы в правильных количествах.

Сам подход состоит в назначении определенных питательных веществ в соответствующем количестве для каждого отдельного пациента. Нередко назначаются дозы витаминов, которые превышают традиционные нормы потребностей, которые определенны в медицине. Лайнус Полинг считал, что питательные вещества, которые в необходимом количестве присутствуют в организме человека для обеспечения его здоровья, могут быть использованы в больших дозах, в том числе и для лечения болезни.

Питательные вещества действительно могут предотвращать и лечить некоторые болезни, однако широкого применения терапии с повышенными дозами витаминов традиционная медицина в своей практике не использует. По утверждению канадского биохимика, врача и психиатра Абрама Хофера, ортомолекулярная медицина не ставит перед собой задачи излечивать все болезни и быть заменой традиционной медицине. Согласно этому утверждению: для одной части пациентов требуется традиционное лечение, для другой части – только ортомолекулярная, а для третьей – сочетание этих двух методов лечения. Сторонники данного утверждения указывают на то, что методы ортомолекулярной медицины могут предотвращать, лечить, иногда даже полностью излечивать широкий спектр заболеваний.

С точки зрения ортомолекулярной медицины, питательные вещества играют важную роль в развитии и течении заболеваний. Даже при правильном и сбалансированном питании, врачи могут наблюдать в организме недостаточность питательных веществ – витаминов, минералов, микроэлементов, аминокислот и т. п. Недостаточное количество в организме питательных веществ может ощущаться еще и тогда, когда организм имеет значительные ментальные и / или физические нагрузки, что приводит к большей потребности жизненно важных микронутриентов и ​​их большую необходимость. Оптимально, обмен веществ может происходить только при условии, что все необходимые питательные вещества поступают в организм в достаточном количестве и своевременно. Сбалансированный уровень питательных веществ предотвращает нарушение обмена веществ, что приводит к положительному эффекту в организме и устойчивость иммунитета против различного рода заболеваний. Ежедневная и целенаправленная ортомолекулярная терапия с помощью достаточного количества макро и микронутриентов, существенно улучшает психологическую и физическую устойчивость, способствуя повышению выносливости и работоспособности.

Главная и принципиальная разница ортомолекулярной медицины состоит в том, что благодаря ортомолекулярной медицине происходит воздействие на причину болезни, а не на симптомы. То есть, если в организме есть какие-то нарушения, которые могут негативно отражаться на состоянии здоровья (все они так или иначе связаны с нарушением обмена веществ), благодаря правильному и сбалансированному поступлению витаминов, минералов и других питательных веществ, возможно влияние на источник происхождения этой проблемы. По мнению многих специалистов – это является весомым преимуществом ортомолекулярной медицины.

Сегодняшний ритм жизни способствует тому, что многие не обращают внимания на симптомы и «сигналы», которые тем или иным образом, подает организм. Многие не обращает внимания на то как, и главное, чем мы питаемся, сколько времени уделяем отдыху и сну, и сколько времени проводим на свежем воздухе. Тем не менее, это звенья одной цепи. Например, из-за стресса на работе, не может организм человека, не выспавшись ночью, чувствовать себя на следующий день энергичным и психологически довольным. Это обязательно отразится и на его физическом состоянии, и на эмоциональном, а отсюда = невнимательность, ошибки, переутомление и усталость. И если на следующий день, человек будет в таком же состоянии – этот процесс может его затягивать все глубже и глубже, а далее перейти в хроническую стадию, что приведет в дальнейшем к негативным последствиям для здоровья.

Поэтому, следите за своим здоровьем, сбалансировано, качественно и своевременно питайтесь, достаточно отдыхайте и занимайтесь физическими упражнениями. Подчините свою жизнь этим нехитрым правилам, создайте себе импровизированный график и придерживайтесь его. Следуя своему личному расписанию у вас будет ощущение большей свободы, что безусловно будет иметь отражение на эмоциональном состоянии и окажет положительное влияние на общее состояние организма.

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