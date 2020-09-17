Куда в Одессе сдавать использованные батарейки?

В Украине нет государственной программы по утилизации батареек. Практически все они после использования попадают на свалку и отравляют окружающую среду. Одна пальчиковая батарейка загрязняет 20-25 м3 земли или 400 литров воды. Так куда же тогда выбрасывать батарейки?

Сложная экология

Утилизация батареек — платная процедура. В Европе это стоит около 300 евро за тонну. В нашей стране сегодня нет предприятий, которые бы занимались этим делом. Несколько лет назад в Одессе волонтеры организовали сбор батареек в супермаркетах, офисах, школах и ОСМД — было около 100 пунктов. Но в 2018 году экспериментальный завод перестал принимать батарейки из-за отсутствия технологических мощностей. Около 500 килограммов опасного мусора долгое время хранилось в точках сбора. И только в начале августа этого года всеукраинское движение «Батарейки, сдавайтесь» переправило груз на румынский завод по переработке GreenWEEE. Туда же планируется отвезти и следующую партию.

Где принимают батарейки?

— Пальчиковые, в виде круглых таблеток, повербанки, батареи от телефонов и ноутбуков — это все, что можно сдавать. Сортировка происходит на румынском заводе, часть батареек отправляется в Германию, — рассказала представитель ОО «Батарейки, сдавайтесь» Анастасия Ткаченко.

В Одессе батарейки принимают в «Новой линии» и «Эпицентре», но не более 20 штук с человека. С ноября еще можно будет их нести в магазины Jysk.

— Контейнеры вы найдете возле касс, на них изображены звери. В «Эпицентре» — это бобрик, а в «Новой линии» — кротик. А еще на каждом из них есть голограмма «гарантированная переработка», чтобы вы были уверены, что ваши батарейки обязательно попадут в Румынию на утилизацию, — говорит экоактивист.

Есть и другие торговые сети, в которых установлены контейнеры для сбора батареек, например АТБ и «Сильпо». Но они «не дают информацию о том, где именно и когда будут переработаны батарейки, кто за это платит, сколько уже собрали», уточняют в организации.

Также организация «Батарейки, сдавайтесь» запустила акцию «Коробочки». Они предлагают любым предприятиям приобрести на сайте batareiky.in.ua бокс для сбора батареек, которые потом отвезут на румынский завод. В стоимость уже будет включена переработка.

Кстати

В батарейках содержатся тяжелые металлы и вредные вещества. После разрушения корпуса они попадают в почву и воду, а затем накапливаются в растениях и в организмах животных и человека. Даже небольшое их количество может вызвать отравления и заболевания внутренних органов.