Платежки за свет: по каким тарифам за электричество будут платить одесские ОСМД?

Жители домов, где созданы объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), будут платить за электричество по ценам, установленным для населения. Сегодня по закону электроэнергия для ОСМД не подпадает под определение «бытовой потребитель», хотя используют ее именно для потребительских нужд, например, на освещение подъездов. Из-за этого ОСМД приходилось терпеть неудобства и опасаться смены тарифа. Теперь принятый во втором чтении закон «О рынке электроэнергии» ситуацию нормализует: ОСМД, ЖСК и управляющие компании смогут выдохнуть.

Какой «свет» будет по потребительским тарифам?

Если в доме есть многотарифный счетчик, то по тарифам для населения можно будет оплачивать такие услуги:

работу индивидуальных тепловых пунктов и котельных;

работу лифтов;

работу насосов;

работу домофонов и прочих объектов, которые принадлежат ОСМД на праве общей собственности;

освещение дворов, лестничных клеток, ступеней и домовых номерных знаков.

Кроме того, по потребительскому тарифу будут считать электроэнергию для дачных и дачно-строительных кооперативов, садовых товариществ, гаражных кооперативов и электричество на освещение территории.

Что в законе не учли?

Тем не менее по-прежнему производственному тарифу будут считать освещение:

коридоров, подвалов;

лифтовых холлов;

технических помещений (электрощитовые, машинные отделения лифтов);

электроснабжение систем дымоудаления, пожарной сигнализации, оповещения о пожаре.

Также под действие нового закона не попадают, зарядки для электротранспорта, расположенные на территории жилого дома.

Изменятся ли платежки?

По мнению авторов закона, использование одного вида электроэнергии поможет хорошо сэкономить. Однако эксперты считают, что на практике ничего не изменится.

— Тариф не снизится, он и сейчас 1,68 за 1 кВт/ч (с НДС). Просто была угроза того, что поставщик может выставить ОСМД или управляющей компании тариф как для промышленных потребителей. Сейчас привели это все к законной регуляторной базе, — отметил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко.