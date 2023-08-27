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Аллергия на продукты питания: как распознать и что делать при обострении

Аллергия на продукты питания: как распознать и что делать при обострении

В разгар сезона овощей и фруктов вас регулярно стали беспокоить непонятные симптомы, похожие то ли на простуду, то ли на желудочное расстройство? Это может быть аллергическая реакция на дыни, персики или помидоры. Отчего возникает пищевая аллергия, кому грозит и можно ли от нее избавиться, рассказал врач-терапевт Дмитрий Барабанов.

Отчего может возникнуть аллергическая реакция?

Пищевая аллергия – это комплекс симптомов, возникающих из-за неадекватной иммунной реакции организма на определенные продукты питания или их отдельные компоненты. При этом симптомы аллергии могут появиться от употребления даже минимального количества пищи. Иногда, чтобы запустить реакцию, достаточно просто коснуться пищевого аллергена губами.

Как правило, аллергическая реакция возникает на белок, крайне редко — на углеводы и жиры.

Кто находится в группе риска?

В основном пищевая аллергия впервые проявляется еще в детском возрасте. Вылечиться от нее с помощью медикаментов невозможно. Однако больше половины детей ее «перерастают» при условии длительного исключения из рациона продуктов, вызывающих аллергическую реакцию. 

Среди взрослых от пищевой аллергии чаще страдают люди с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени, желчевыводящих путей. Факторами риска считаются также ожирение, частые вирусные или грибковые инфекции, дефицит витамина Д, злоупотребление алкоголем.

Кроме того, перекрестная реакция на ряд продуктов часто встречается у пациентов с другими аллергическими заболеваниями, в частности, с бронхиальной астмой, атопическим дерматитом, поллинозом — аллергией на пыльцу.  Например, те, кто чувствителен к пыльце амброзии, могут иметь перекрестную аллергию на бананы, огурцы, дыни, семечки, кабачки.

Как проявляется пищевая аллергия

В подавляющем большинстве случаев ответ организма на пищевой аллерген незамедлителен и проявляется в течение нескольких минут или через 1-2 часа после употребления «опасных» продуктов. Держаться симптомы могут несколько дней, а иногда и недель. Проявления аллергии и их длительность зависят от разных факторов – аллергена и его количества, возраста и индивидуальной чувствительности пациента. 

  • Со стороны желудочно-кишечного тракта это могут быть тошнота, рвота, спазмы и колики в животе, отсутствие аппетита, расстройство стула (понос или запор). 
  • Со стороны дыхательной системы – одышка, кашель, чихание, припухлость и жжение в носоглотке, насморк. 
  • Возможны и зудящие высыпания на коже, слезоточивость и покраснение глаз, заложенность ушей, головная боль. 
  • Иногда наблюдаются повышение артериального давления, аритмия, боль в груди.

Самая опасная реакция организма на употребление продукта-аллергена – это анафилактический шок. Он представляет опасность для жизни и проявляется обширной сыпью, затрудненным дыханием, хрипами, головокружением, обмороком. 

При подозрении на это состояние надо срочно вызывать «скорую» или везти человека в больницу самостоятельно. 

Как лечится пищевая аллергия

врач-терапевт Дмитрий Барабанов

врач-терапевт Дмитрий Барабанов

Диагностика пищевой аллергии начинается с осмотра и тщательного опроса пациента для выявления связи между приемом определенной пищи и появлением симптомов. Также проводятся кожные пробы с пищевыми аллергенами, анализ крови на иммуноглобулины, пищевая провокационная проба. 

По результатам обследований врач составляет гипоаллергенную диету, из которой исключаются не только сами аллергены, но и близкие к ним продукты. Непосредственные симптомы аллергии снимаются или облегчаются с помощью антигистаминных препаратов. Также часто требуются меры по восстановлению микрофлоры кишечника и укреплению иммунитета. 

Поможет диета

Если у вас сейчас нет возможности сделать кожные пробы или их результаты неоднозначны, самостоятельно придерживайтесь диеты. Блюда в идеале тушите, варите и запекайте. Питайтесь небольшими порциями. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Наиболее распространенные аллергены – это белки, содержащиеся в коровьем молоке, яйцах, арахисе, кунжуте, рыбе, морепродуктах, орехах, сое и пшенице. Также довольно часто встречается аллергия на некоторые 

Ирина Кадченко

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