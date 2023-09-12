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Суицидальное поведение: что важно знать, чтобы спасти жизнь близких

Суицидальное поведение: что важно знать, чтобы спасти жизнь близких

Мы поговорили с психологом Лейлой Гасановой о том, что такое суицидальное поведение и как защитить от самоубийства своих родных и знакомых.

Кто в зоне риска?

Наиболее подвержены суицидальному поведению молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет. 70% из них чаще всего – женщины, потому что они более эмоциональны. Но если женщины больше мечтают о смерти, то до конкретных поступков чаще всего доходят именно мужчины. Кроме того, риск самоубийств может возрастать во время войны.

— К сожалению, и военные, и гражданские люди сейчас могут иметь повод для суицидального поведения, потому что почти каждый имеет свои потери: родные, собратья, жилье, работа, здоровье. Поэтому тенденция суицидального поведения может быть увеличена, хотя склонность к самоубийству также сильно зависит от психики отдельного человека, говорит Лейла Гасанова.

Почему люди совершают самоубийство?

По словам эксперта, часто причиной самоубийства могут стать разные конфликты в семье, на работе, между поколениями, в школе. Когда человек вообще теряет надежду на будущее, это уже последний шаг к совершению самоубийства.

— Мы должны общаться друг с другом для того, чтобы понимать, что происходит. Очень часто люди, которые действительно хотят покончить жизнь самоубийством, об этом просто молчат, — отмечает Лейла Гасанова.

Какие виды суицидального поведения бывают?

Бывает и так, что человек, напротив, начинает очень много говорить о смерти. Таким образом, она просто хочет привлечь к себе внимание. Потому игнорировать такие случаи нельзя.

Есть еще один, скрытый вид суицидального поведения.

— Человек может агрессивно водить автомобиль, ездить в экстремальные путешествия. И это может свидетельствовать о подсознательном желании умереть, – предупреждает психолог.

Как распознать самоубийцу?

По словам психолога, распознать предполагаемого самоубийцу часто можно благодаря резкому изменению поведения.

— Такие люди могут начать замыкаться в себе или, наоборот, вдруг выражают желание встретить всех знакомых, собрать всех в кучу, что-то кому-то подарить — как оставить что-то после себя. Если мы видим такое резкое изменение в человеке, то лучше с ним поговорить, – советует Лейла Гасанова.

Как лечить таких людей?

психолог Лейла Гасанова

— Если человек попытался совершить суицид, ему нужна срочная госпитализация, потому что эти намерения могут повторяться. Бояться этого не нужно, потому что душевную боль так же нужно лечить, как и, например, зубную. Обращаться к психиатрам абсолютно нормально, уверяет психолог.

Параллельно с медикаментозным лечением пациенту будет полезно работать с психологом. Но предотвратить самоубийство близкого человека может и каждый из нас.

— Нам нужно быть ближе друг к другу, быть опорой нашим близким, чтобы никто не чувствовал себя в одиночестве в этом мире. Если человек будет чувствовать, что он нужен кому-то, что его любят, это уже сможет предупредить суицидальное поведение, — говорит Лейла Гасанова.

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Вера Корольченко
Вера Корольченко ПРОФИЛЬ

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