Погибшие на войне: кто и как считает военные потери?

Активные боевые действия на территории нашей страны продолжаются уже больше двух месяцев. Все это время нас с вами защищают солдаты и офицеры Вооруженных сил Украины, бойцы теробороны, добровольцы из иностранных батальонов. Они ежедневно уничтожают российских варваров, часто ценой собственной жизни. Человеческие жизни… Сколько их отдано за нашу свободу и за то, чтобы не дать ее уничтожить? Мы сейчас не о гражданском населении, а о военных потерях. На этот вопрос ответить не так просто, несмотря на то, что ежедневно публикуются данные о потерях от Генерального штаба ВСУ, есть информация от союзников, иногда даже минобороны РФ озвучивает цифры. Только вот данные не сходятся. «Одесская жизнь» разбиралась, почему так происходит.

Официальные данные от Генштаба ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал приблизительные данные о потерях российских войск. Так, по состоянию на утро 25 апреля, потери личного состава армии россии составили порядка 21900 человек. Для сравнения: за 10 лет войны в Афганистане СССР потерял более 14000 человек. В ходе обеих чеченских кампаний погибли 11000 военнослужащих.

Официальные сводки Генштаба публикуются ежедневно, что позволяет отслеживать динамику потерь противника. Однако данные о потерях среди наших военных официальные лица Украины называют нечасто. Так, в апреле президент Владимир Зеленский назвал примерное число погибших и раненых военнослужащих ВСУ: погибли от 2500 до 3000 украинских военных, более 10000 получили ранения.

«Мы точно знаем наши потери, до каждого человека. Мы их озвучим потом. Сейчас президент назвал приблизительную цифру. Она намного меньше российских потерь. Приблизительно в 8-10 раз меньше», – подчеркнул советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Российские данные

2 марта минобороны рф в первый раз отчиталось о погибших в Украине – 498 солдат.

25 марта Генштаб рф во второй раз обнародовал данные о потерях: погиб 1351 российский военнослужащий, 3825 – получили ранения.

При этом в россии почти каждый день появляются все новые имена погибших и фотографии с похорон. Чаще всего имена называют главы российских регионов, местные СМИ или учебные заведения, где ранее обучались погибшие. В нескольких случаях о погибших рассказали их близкие родственники. И все это при официальном «отсутствии потерь».

Подсчет НАТО и военных экспертов

По оценкам НАТО, во время военных действий могли быть убиты от 7000 до 15000 российских военных, писало издание Time еще 24 марта. При этом вместе с ранеными общие потери войск россии могут достигать 30-40 тысяч человек.

Заместитель госсекретаря США со ссылкой на данные военной разведки заявил о том, что в ходе конфликта погибло более 10000 российских военных. Эксперты Conflict Intelligence Team, отталкиваясь от публиковавшихся в соцсетях данных об уничтоженной в Украине российской военной технике, оценивали число погибших в 7500 человек.

Исполнительный директор проекта журналистских расследований Bellingcat Христо Грозев считает, что Россия с 24 февраля потеряла не менее 16000 военнослужащих.

Почему такая разница?

Михаил Гончар, президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», главный редактор журнала «Черноморская безопасность» (Киев):

– Необходимо разобраться в понятиях. В сводках Генерального штаба Вооруженных сил Украины фигурируют «общие боевые потери противника». Сюда включаются не только погибшие, но и те военнослужащие, которые получили тяжелые ранения, попали в плен, пропали без вести, то есть тот личный состав, который больше не способен выполнять функциональные задачи и потерян безвозвратно для подразделения. Конечно, точно это подсчитать невозможно, поэтому дается обобщенная цифра на основе оценки полевой информации после боев – собранные жетоны погибших, количество утраченной техники и, соответственно, членов экипажей и т.д.

Однако все же, когда речь заходит о потерях личного состава, то источники, близкие к официальным, отмечают, что цифра 12000 является все-таки невозвратными санитарными потерями, то есть «двухсотыми», погибшими. А общая цифра санитарных потерь – 38000 – включает в себя также все остальные потери – раненые, больные.

Американцы же приводят цифру погибших, скорее всего, на основе своей методологии, основанной на опыте боевых действий армии США в Ираке, Афганистане, и полагая, что российская армия действует подобно американской. Такой подход достаточно сомнителен.

Юрий Федоров, российский военно-политический эксперт (Прага):

– Что касается оценок ЦРУ, существует разница в примерных оценках, полученных на основе донесений командиров подразделений, которые каждый день, после каждого боестолкновения пишут донесения своему командованию о потерях, причиненных противнику. Эти данные часто действительно бывают завышенными.

Существует и просто оперирование точными, подтвержденными данными. А это могут быть только данные, связанные с фотографиями трупов противника, или же оценки, связанные, например, с перехватами радиопереговоров противника, в которых могут называться цифры потерь того или иного подразделения.

Таким образом, в ходе боевых действий почти невозможно рассчитывать на точные сведения о потерях сторон. Частично это объясняется тем, что участники конфликта даже при всем желании не всегда владеют полной информацией, тем более касательно убитых и раненых в рядах чужой армии. Когда ведутся артиллерийские и ракетные обстрелы, наносятся авиационные удары, то противник на дистанции просто не может точно подсчитать число погибших и раненых военных, если территория осталась под контролем противоположной стороны.

Также рф, говоря о своих потерях, называет именно представителей вооруженных сил рф. Но в войне также принимают участие подразделения, например, росгвардии – о погибших из этого подразделения даже не упоминается. Кроме того, очевидно, что минобороны рф в своих сводках не будет указывать погибших из «ДНР» и «ЛНР». А вот Украина как раз их учитывает. Поэтому данные минобороны рф априори не могут быть полными.

Кроме того, руководство любой армии склонно преувеличить потери противника и приуменьшить собственные: очень часто это делается сознательно, чтобы повысить боевой дух в стране. Поэтому к любым официальным цифрам во время войны нужно относиться критически.

Однако в нынешней войне следует учитывать важную особенность: Украина – демократическое государство, а Россия – авторитарная диктатура. В авторитарных государствах возможностей для манипуляции данными гораздо больше из-за закрытости государственной системы, отсутствия свободного парламента и независимой прессы.

Фото: Фокус, Генштаб ВСУ, Макс Левин