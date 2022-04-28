Сбитый беспилотник и большая вероятность ракетных ударов: как прошла в Одессе ночь на 28 апреля (видео)

Ночь на четверг, 28 апреля, прошла в Одессе и Одесской области спокойно, без обстрелов, рассказал спикер областной военной администрации Сергей Братчук.

Как сообщил Братчук, сегодня ночью наши подразделения сил противовоздушной обороны уничтожили очередной вражеский беспилотник.

Кроме того, усилена охрана на границе из-за возможных провокаций со стороны непризнанного Приднестровья, где российские агрессоры намерены создать очаг напряжения для Одесского региона.

В Черном море враг проводит перегруппировку своих сил, а также продолжает блокировать гражданское судоходство.

Также спикер ОВА в очередной раз призвал жителей Одесчины быть бдительными: не подбирать подозрительные предметы и обращать внимание на подозрительных людей. О таковых следует сообщать в специальные структуры – СБУ, Нацполицию, Нацгвардию, ВСУ.

Помимо этого, говорит Братчук, не стоит забывать о том, что враг постоянно намеревается вести воздушную разведку с целью нанесения ракетных ударов по нашим объектам инфраструктуры. И, к сожалению, вероятность нанесения таких ударов остается достаточно высокой.

Доброго ранку, ми з Одеси!

Сили ППО знищили ворожий БПЛА.

В цілому ніч в Одесі та регіоні пройшла спокійно, без обстрілів.

Ворог знову намагається активізувати повітряну розвідку.

Сили оборони готові дати відсіч ворогу у разі провокаційних дій рашистів з території так званої пмр. Опубликовано Сергеем Братчуком Среда, 27 апреля 2022 г.

Фото иллюстративное