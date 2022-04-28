Одесский Центр админуслуг меняет график работы

С сегодняшнего дня, 28 апреля 2022 года, меняется график работы одесского Центра предоставления административных услуг.
Как информирует пресс-служба Одесского горсовета, все подразделения Центра будут работать с 10:00 до 15:00 часов.
Адреса и дни работы подразделений Центра админуслуг:
- ул. Косовская, 2Д – понедельник-суббота;
- пр. Добровольского, 106 – понедельник-пятница;
- ул. Академика Королева, 9 – понедельник-пятница;
- ул. Генерала Петрова, 22 – понедельник-пятница;
- ул. Дальницкая, 2 – понедельник-пятница.
Прием на оформление паспортов по ранее полученному талону – с 08:00 до 20:00.
Контакты Центра админуслуг:
Связаться с Центром можно с помощью:
- мессенджера на странице Департамента в Фейсбуке;
- онлайн-чата на сайте;
- формы обратной связи.