Одесский Центр админуслуг меняет график работы

В Одессе возобновлен прием документов на оформление биометрических паспортов В ЦНАП по адресу ул. КОСОВСКАЯ, 2Д восстановлен прием документов на оформление паспорта гражданина Украины с бесконтактным электронным носителем и паспорта гражданина Украины для выезда за границу. ПОДРОБНЕЕ

Одесский Центр админуслуг не принимает документы на паспорта Департамент предоставления административных услуг Одесского городского совета временно не проводит прием граждан на получение паспортных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета. ПОДРОБНЕЕ