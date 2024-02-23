Цены на Привозе 23 февраля: «что за клубника?» и «где вы ловили рыбу?»

Привоз в почти весеннем феврале: солнышко с ветром, настроение – как у кого… Кому-то картофель «очень подорожал», кому-то – «когда уже настоящие весенние продукты появятся?»
Людей, как всегда, много: шум, тихие беседы «за главное»…
Какого года рождения клубника?
Около клубники – небольшой ажиотаж:
– Откуда?
– Из Грузии?
– А турецкой нет?
– У меня нет.
– И как?
– Что как?
– Цена как?
– Триста гривен.
– Триста?.. Попробовать можно?
– Нет.
– Что за клубника, если нельзя попробовать? Еще и с такой ценой?.. Да вообще я ее покупать и не собирался. Еще неизвестно, какого она года рождения…
– Где вы ловили эту рыбу?
– Я рыбу не ловлю. Я ее продаю.
– Так откуда же рыба?
– Из ставков Одесской области.
– А точнее можете адрес назвать?
Стоявшая рядом женщина не удержалась:
– Вы еще адрес самого продавца спросите… Вот приходят на Привоз, чтобы кому-то голову задурить.
– А вы приходите только покупать?
– Конечно! Ну, если вопрос есть, то спрашиваю.
– Ну и я спрашиваю… Это же Привоз. Так откуда рыба?
Послушали, улыбнулись. Теперь – по делу.
Что с ценами на овощи и фрукты на одесском Привозе
Овощи (цены за один килограмм)
- картофель – 25-40 грн;
- лук – 20-25 грн;
- помидоры – 70-110 грн;
- свекла – 25-30 грн;
- кабачки – 90-120 грн;
- огурцы – 90-170 грн;
- сладкий перец – 120-160 грн;
- баклажаны – 120-130 грн;
- капуста – 20-30 грн;
- чеснок – 100-150 грн;
- морковь – 20-30 грн;
- зелень в пучках «стартует» от 10-15 грн.
Фрукты (за один килограмм)
- яблоки – 20-35 грн;
- бананы – 45-70 грн;
- грейпфруты – 60-80 грн;
- гранаты – 90-150 грн;
- лимоны – 40-60 грн;
- мандарины – 30-80 грн;
- апельсины – 55-80 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 45-85 грн;
- брынза – 160-220 грн;
- творог – 80-100 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 250-270 грн;
- телячья шея – 200-210 грн;
- ребра – 140-150 грн;
- антрекот – 190-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 160-180 грн;
- шея – 190-200 грн;
- лопатка – 150-160 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 100-200 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-250 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 70-100 грн;
- караси – 70-90 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 80-120 грн;
- судак – 180-240 грн;
- карп – 90-130 грн.
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