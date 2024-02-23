Цены на Привозе 23 февраля: «что за клубника?» и «где вы ловили рыбу?»

Какого года рождения клубника?

Около клубники – небольшой ажиотаж:

– Откуда?

– Из Грузии?

– А турецкой нет?

– У меня нет.

– И как?

– Что как?

– Цена как?

– Триста гривен.

– Триста?.. Попробовать можно?

– Нет.

– Что за клубника, если нельзя попробовать? Еще и с такой ценой?.. Да вообще я ее покупать и не собирался. Еще неизвестно, какого она года рождения…

– Где вы ловили эту рыбу?

– Я рыбу не ловлю. Я ее продаю.

– Так откуда же рыба?

– Из ставков Одесской области.

– А точнее можете адрес назвать?

Стоявшая рядом женщина не удержалась:

– Вы еще адрес самого продавца спросите… Вот приходят на Привоз, чтобы кому-то голову задурить.

– А вы приходите только покупать?

– Конечно! Ну, если вопрос есть, то спрашиваю.

– Ну и я спрашиваю… Это же Привоз. Так откуда рыба?

Послушали, улыбнулись. Теперь – по делу.

Что с ценами на овощи и фрукты на одесском Привозе

Овощи (цены за один килограмм)

картофель – 25-40 грн;

лук – 20-25 грн;

помидоры – 70-110 грн;

свекла – 25-30 грн;

кабачки – 90-120 грн;

огурцы – 90-170 грн;

сладкий перец – 120-160 грн;

баклажаны – 120-130 грн;

капуста – 20-30 грн;

чеснок – 100-150 грн;

морковь – 20-30 грн;

зелень в пучках «стартует» от 10-15 грн.

Фрукты (за один килограмм)

яблоки – 20-35 грн;

бананы – 45-70 грн;

грейпфруты – 60-80 грн;

гранаты – 90-150 грн;

лимоны – 40-60 грн;

мандарины – 30-80 грн;

апельсины – 55-80 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 45-85 грн;

брынза – 160-220 грн;

творог – 80-100 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть – 250-270 грн;

телячья шея – 200-210 грн;

ребра – 140-150 грн;

антрекот – 190-200 грн.

Свинина

задняя часть – 160-180 грн;

шея – 190-200 грн;

лопатка – 150-160 грн;

ребра – 180-190 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 100-200 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 70-100 грн;

караси – 70-90 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 80-120 грн;

судак – 180-240 грн;

карп – 90-130 грн.

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