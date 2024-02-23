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Цены на Привозе 23 февраля: «что за клубника?» и «где вы ловили рыбу?»

Цены на Привозе 23 февраля: «что за клубника?» и «где вы ловили рыбу?»

Привоз в почти весеннем феврале: солнышко с ветром, настроение – как у кого… Кому-то картофель «очень подорожал», кому-то – «когда уже настоящие весенние продукты появятся?»
Людей, как всегда, много: шум, тихие беседы «за главное»…

Какого года рождения клубника?

Около клубники – небольшой ажиотаж:

– Откуда?

– Из Грузии?

– А турецкой нет?

– У меня нет.

– И как?

– Что как?

– Цена как?

– Триста гривен.

– Триста?.. Попробовать можно?

– Нет.

– Что за клубника, если нельзя попробовать? Еще и с такой ценой?.. Да вообще я ее покупать и не собирался. Еще неизвестно, какого она года рождения…

Клубника на Привозе в феврале

– Где вы ловили эту рыбу?

– Я рыбу не ловлю. Я ее продаю.

– Так откуда же рыба?

– Из ставков Одесской области.

– А точнее можете адрес назвать?

Стоявшая рядом женщина не удержалась:

– Вы еще адрес самого продавца спросите… Вот приходят на Привоз, чтобы кому-то голову задурить.

– А вы приходите только покупать?

– Конечно! Ну, если вопрос есть, то спрашиваю.

– Ну и я спрашиваю… Это же Привоз. Так откуда рыба?

Послушали, улыбнулись. Теперь – по делу.

Что с ценами на овощи и фрукты на одесском Привозе

Овощи (цены за один килограмм)

  • картофель – 25-40 грн;
  • лук – 20-25 грн;
  • помидоры – 70-110 грн;
  • свекла – 25-30 грн;
  • кабачки – 90-120 грн;
  • огурцы – 90-170 грн;
  • сладкий перец – 120-160 грн;
  • баклажаны – 120-130 грн;
  • капуста – 20-30 грн;
  • чеснок – 100-150 грн;
  • морковь – 20-30 грн;
  • зелень в пучках «стартует» от 10-15 грн.
Овощи и фрукты на Привозе
Одесса, Привоз
Привоз в Одессе: огурцы-помидоры
Привоз, крытый корпус
Овощи на Привозе
Привоз, цены на картошку

Фрукты (за один килограмм)

  • яблоки – 20-35 грн;
  • бананы – 45-70 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 90-150 грн;
  • лимоны – 40-60 грн;
  • мандарины – 30-80 грн;
  • апельсины – 55-80 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

  • яйца (десяток) – 45-85 грн;
  • брынза – 160-220 грн;
  • творог – 80-100 грн.
Творог на одесском Привозе
Привоз, цены на яйца

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 250-270 грн;
  • телячья шея – 200-210 грн;
  • ребра – 140-150 грн;
  • антрекот – 190-200 грн.
Мясо на Привозе
Сколько стоит сало на Привозе в Одессе

Свинина

  • задняя часть – 160-180 грн;
  • шея – 190-200 грн;
  • лопатка – 150-160 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 100-200 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

  • толстолобик – 70-100 грн;
  • караси – 70-90 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 80-120 грн;
  • судак – 180-240 грн;
  • карп – 90-130 грн.
Рыба на Привозе
Рыбные ряды одесского Привоза

Читайте также и сравнивайте: Цены на Привозе 16 февраля: свекла с курицей и «страшный вход» в корпус.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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