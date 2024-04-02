Новости Одессы и Одесской области

С апреля изменилась стоимость оформления загранпаспорта: сколько теперь придется платить

С апреля изменилась стоимость оформления загранпаспорта: сколько теперь придется платить

С 1 апреля в Украине изменилась стоимость оформления паспорта для выезда за границу. Причиной этому является подорожание бланков для изготовления документа.

Об этом сообщили в Департаменте предоставления административных услуг Одесского горсовета.

С 1 апреля 2024 года ГП «Полиграфический комбинат «Украина» меняет стоимость бланков паспорта гражданина Украины для выезда за границу. В связи с этим растет и общая стоимость оформления этого документа.

Таким образом, стоимость составляет:

  • загранпаспорт, изготовленный за 7 рабочих дней, — 1598 грн;
  • загранпаспорт, изготовленный за 20 рабочих дней, — 958 грн.

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Лица, которые относятся к льготным категориям, могут получить паспортные услуги по следующим ценам:

  • загранпаспорт, изготовленный за 7 рабочих дней, — 903,60 грн;
  • загранпаспорт, изготовленный за 20 рабочих дней, — 711,60 грн.

Для тех, кто оплатил административные услуги и направил заявление до 31 марта, паспорт будет по старой стоимости.

Напомним, Одесская областная государственная администрация в 2024 году планирует модернизировать Центры предоставления административных услуг (ЦНАП) и превратить их в современные «Дія.Центры».

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Редакция ПРОФИЛЬ
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