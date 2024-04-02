Шоколад для украинцев может стать роскошью: причины

Основная причина подорожания — дефицит какао-бобов, вызванный неурожаем в основных странах-производителях какао в Западной Африке. Это грозит мировой кондитерской индустрии дефицитом сырья и ростом цен, пишет ВВС.

Почему растут цены на какао?

Поскольку какао — чувствительная к засухе культура, на урожай существенно влияет неблагоприятная погода.

В феврале Западную Африку охватила экстремальная жара и влажность, которая обычно случается там раз в десять лет. Высокие температуры увеличили скорость испарения, в результате чего посевы какао-бобов остались без достаточного количества влаги.

Еще одним фактором, повлиявшим на урожай, климатическое явление Эль-Ниньо, связанное с колебаниями погоды в тропиках Тихого океана.

Эль-Ниньо особенно сильно влияет на какао и другие культуры, поскольку усиливает сухие, пыльные ветры из пустыни Сахара, влияющие на доступ солнечного света к культурам.

А еще в декабре прошлого года в африканских странах прошли сильные дожди, которые принесли с собой грибковую инфекцию.

Снижению урожая также способствует старение деревьев какао, они становятся более подвержены болезням. Это также означает, что их содержание обходится дороже, поэтому некоторые фермеры решили отказаться от старых деревьев какао и ферм в пользу более зеленых пастбищ.

Результат этих различных экстремальных событий был одинаковым: цены на какао выросли более чем втрое с прошлого года.

По данным Еuronews, на прошлой неделе биржевые цены на какао-бобы поднялись до исторических максимумов, превысив отметку 10 тысячдолларов за тонну.

С начала февраля подорожание составило почти 10%, с начала года — 50%, а с 2022 года — 130%.

И эта динамика в ближайшее время сохранится.

Что будет с ценами на шоколад в Украине?

Какао широко используют в производстве шоколадных и кондитерских изделий, а побочные продукты, такие как зерна, масло какао, мякоть какао-стручков, также применяют для производства безалкогольных напитков, алкоголя, уксуса, косметики, пищевых добавок, ароматизаторов и многое другое.

Производители подтверждают, что в ближайшее время стоит ожидать подорожания шоколада и какао-продуктов, рассказала обозреватель аграрного и пищевого рынка Лариса Гук.

«Есть прогноз, что летом цена за плитку шоколада (а она сейчас уже не 100, а, например, 80 граммов) может вырасти с 35 до 50 грн, а до конца года — и все 70 грн. Конечно, это усреднено, потому что есть шоколад с содержанием какао в 30%, а есть — более 80%», — сообщает эксперт.

По словам Гук, кроме подорожания сырья, на цену шоколада в Украине могут влиять и другие факторы.

«У нас дополнительным фактором этих процессов является блокирование (польской) границы, потому что сырье идет именно через нее. И этот фактор уже тоже озвучивают и кондитеры, и ритейлеры».

В тоже время, по мнению эксперта, производители благодаря более дешевым ингредиентам при производстве будут пытаться максимально избежать поднятия цен.

«По-простому, это означает, что на полках магазинов будет расти процент продукции с содержанием пальмового масла, потому что оно позволяет удешевить производство, и цена в магазине не будет пугать стремительным повышением. Конечно, это вещи, о которых не хотелось бы говорить, и производители об этом не скажут, но мы должны это предвидеть», — отмечает обозреватель.

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