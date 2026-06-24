Ключевые моменты:

Участок пляжа, где произошла трагедия, закрыт, однако люди продолжают отдыхать рядом

На побережье есть укрытие, но найти его непросто из-за недостаточной маркировки

Информационные стенды напоминают о запрете находиться на пляже во время воздушной тревоги, однако многие отдыхающие игнорируют предупреждения

После трагедии город снова обсуждает вопросы безопасности пляжей и доступности защитной инфраструктуры

Как работает пляж, который не работает?

Вход непосредственно к месту вчерашней трагедии перекрыт деревянным ограждением. Зонты здесь сложены, платные места и лежаки пустуют. Но люди есть даже на этом пляже, где вчера погиб человек. Официально пляж «не работал» вчера. Сегодня он уже стопроцентно закрыт! Но люди — есть.

На соседних пляжах — все как обычно, отдыхающих полно.

Больше всего людей, пожалуй, на том пляже, где у входа установлена табличка «Купаться запрещено». Здесь можно лежать прямо на песке, не платя за лежаки, и многие одесситы любят отдыхать именно так. С другой стороны, здесь мы не нашли даже спасательной вышки, которая есть на других пляжах… Кстати, вот вам и ответ на вопрос, почему сейчас вообще официально открывают пляжи для отдыха. Потому что люди все равно придут, а колючей проволокой все выходы к морю не перекроешь.

Укрытие здесь есть, но найти его не так просто

Оказывается, укрытие на побережье есть, и девушка погибла неподалеку от одного из них. Неспешным шагом от места трагедии до укрытия — около пяти минут, а спасая собственную жизнь, можно добежать и за минуту.

Воздушная тревога в тот день началась в 11:02. Уже в 11:11 городские паблики сообщили о большом количестве БПЛА в море. Дроны кружили над Одессой почти час, их было хорошо слышно. Работала ПВО. Однако очевидцы рассказывают, что к укрытию бросились лишь несколько человек, да и те сделали это в последнюю минуту.

Вместе с тем есть вопросы и к самому укрытию: на этой большой черной «коробке» нет ни одной надписи, которая намекала бы на назначение сооружения.

Только внутри, на двери, есть маленькая информационная наклейка. Прохожие будто не замечают это сооружение. В самом укрытии свалены какие-то стройматериалы, которые тоже сбивают с толку.

За час наблюдений нашим вниманием к этому укрытию заинтересовались лишь несколько загорелых мужчин в пляжных шортах (тревоги не было, поэтому, очевидно, они заскочили туда по каким-то мужским делам). Да еще коллеги-журналисты, которые тоже снимают репортаж.

Маленькие стрелки, указывающие путь к укрытию, теряются на общем ярком фоне, и найти их не легче, чем само укрытие. К тому же завсегдатаи рассказывают, что клеить эти указатели начали только сегодня утром.

Неподалеку находим даже новенький медпункт, его двери гостеприимно открыты. Правда, когда мы спрашиваем местных работников, работал ли этот медпункт вчера, они теряются. То ли был открыт, то ли нет. Одна совсем юная девушка вообще выглядывает из своего киоска и удивленно говорит:

— И правда, есть медпункт! А он здесь всегда был? Вообще не замечала…

Информационные стенды и предупреждения никому не интересны? Да.

Едва ли не на каждом шагу — большой информационный стенд, на котором черным по белому написано: во время сигнала «Воздушная тревога» находиться на побережье Черного моря запрещено!

В отдельном разделе указан алгоритм действий на случай воздушной тревоги. Разъясняется, что спасатели и другие работники дополнительно предупреждают отдыхающих об опасности и предлагают эвакуироваться.

— И вчера во время тревоги здесь несколько раз просили людей на пляже уйти отсюда, — рассказывает работница кафе неподалеку. — Объясняли, что дроны над Одессой. Говорили: «Люди, ну хотя бы вы, кто с маленькими детьми, побойтесь!». Но все игнорировали, пока не услышали работу ПВО, тогда только зашевелились.

Местные работники вспоминают, что самым страшным был не момент сбития дрона, а когда закричал мужчина, который был с погибшей девушкой. Говорят, от этого крика действительно становилось плохо. Однако сегодня они снова на рабочем месте, потому что «горячий» сезон не ждет, нужно зарабатывать деньги. Идти в укрытие во время тревоги никто из них не планирует. Говорят, что тревог бывает до десятка в день, на все не набегаешься.

Почему одесситы продолжают ходить на пляжи после трагедии

Мы расспрашиваем людей, которые спускаются по лестнице к побережью и уверенно направляются на пляжи.

— Не страшно? Вы же знаете о вчерашнем?

— А что делать? — пожимают плечами и улыбаются. — Все там будем! Нужно же как-то жить, как-то отдыхать. От страха скорее умрешь, чем от этих обстрелов!

Пожилая женщина важно объясняет, что на место вчерашней трагедии она, конечно, ни ногой! То есть пойдет на соседний пляж, рядом. Ее подруга смеется:

— Ага, как будто там безопаснее! Ой!

Компания подростков бежит к морю, на ходу комментируя:

— Смотри, а на «Отраде» как пусто сегодня после вчерашнего… Ага!

Время от времени по берегу проезжают автомобили ПВО с соответствующим вооружением. И хотя бойцы ПВО — единственные, кто действительно должен здесь находиться, странными почему-то выглядят именно они. Вокруг — сплошная радость, одесское солнце, сверкающее море и смех…

Отец помогает маленькому сыну взобраться на вершину Желтого камня, кричит кому-то внизу:

— Ну, снимай! Фотографируй нас!

И трудно удержаться, чтобы не начать подсчитывать про себя: сколько минут понадобится им, чтобы быстро слезть с этого камня, если вдруг прозвучит сигнал «Воздушная тревога»?

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