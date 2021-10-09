Директор Одесского зоопарка вошел в ТОП-100 успешных украинцев и получил награду

Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков вошел в Топ-100 успешных украинцев по версии журнала Мillenium Club и получил награду в номинации «Профессионал года – 2021».
Фото почетной грамоты и награды Беляков опубликовал на своей странице в Facebook.
Опубликовано Игорем Беляковым Пятница, 8 октября 2021 г.
Напомним, что 16 августа Игорь Беляков отметил свой 60-летний юбилей.
Отметим, что директор Одесского зоопарка – весьма творческая и неординарная личность. Он пишет стихи, песни и постоянно удивляет одесситов, перевоплощаясь во всевозможных персонажей.
Всеукраинский глянцевый журнал Мillenium Club ежемесячно выходит на рынке Украины уже более 20 лет. Издание позиционирует себя как «бизнес-сообщество успешных людей, владельцев бизнеса, амбициозных предпринимателей». Распространяется бесплатно среди целевой аудитории, в самолетах, поездах (СВ), на светских раутах, знаковых мероприятиях, в офисах (по подписке), популярных заведениях и бизнес-центрах Украины.
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