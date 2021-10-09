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Блэкаут по-одесски: кто останется без света в воскресенье 10 октября

Блэкаут по-одесски: кто останется без света в воскресенье 10 октября

Завтра, в воскресенье, 8 октября, в Одессе могут на весь день остаться без электричества жители нескольких десятков домов в Малиновском районе города.

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Об этом сообщает сайт «Блэкаут», ссылаясь на информацию компании «ДТЭК Одесские электросети».

Так, с 09:00 до 19:00 часов света не будет по таким адресам:

  1. Адмирала Лазарева улица, 65, 65/7, 67, 71, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90;
  2. Алексеевская площадь, 11, 13;
  3. Вокзальный переулок, 5, 11, 25;
  4. Генерала Цветаева улица, 36, 38, 40, 40а, 40б, 42, 44, 46, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82;
  5. Складская улица, 21;
  6. Товарный переулок, 5, 6, 7, 7а/1, 8, 9, 11;
  7. Чернышевского улица, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 21, 23, 54, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 94а, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 134а.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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