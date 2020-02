Планируем досуг в Одессе: хоррор и английский для всех

7 февраля

В Украинском доме Одессы пройдет презентация романа Владимира Кузнецова «Закоlот: невимовні культури». Во время презентации состоится беседа на тему «Космохоррор и НФ-ужасы. Откуда взялись, где живут и чем известны». В ней, кроме автора романа, примет участие Димка Ужасный — писатель и один из основателей портала «Бабай», популяризатор хоррора в Украине.

Адрес: ул. Екатерининская, 77.

Начало — в 19.00.

8 февраля

Библиотека Грушевского приглашает на посиделки Клуба анонимных авторов и занятия по творческому письму. Во время встречи гости смогут выполнить интересные задания, поупражняться во фрирайтинге, поработать над текстами и побеседовать о творчестве.

Адрес: ул. Троицкая 49/51.

Начало — в 14.00.

В клубе Window on America в рамках международного конкурса Write On! состоится конкурс креативного письма на английском языке. Write On! – это ежегодный конкурс для школьников 6-11-х классов, студентов и взрослых, где можно проявить свое критическое мышление, навыки письма и знание английского языка.

Адрес: Пастера, 13.

Начало — в 10.00.

9 февраля

Английский разговорный клуб English Sunday, который находится в здании библиотеки Грушевского, приглашает на очередную встречу всех, кто знает и любит английский. Здесь можно будет получить разговорную практику, познакомиться с интересными людьми и пообщаться за чашечкой кофе.

Адрес: ул. Троицкая 49/51.

Начало — в 13.00.

Театр на Чайной приглашает на поэтический моноспектакль режиссера Юрия Невгамонного «Стоило?!». Автор и исполнитель — Анна Милешина.

Вход — free donation.

Адрес: ул. Маразлиевская, 34-а.

Начало — в 16.00.

Кстати

Ежедневно на пляже в Аркадии проходит занятия для здоровья. Заниматься могут люди любого возраста и физической подготовки. В программе — традиционные китайские оздоровительные методики тайцзицюань, багуа, работа с палкой.

Запись: (063) 22-99-447, (063) 22-99-448, (094) 95-40-229.

Фото: s.zagranitsa.com

