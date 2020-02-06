Сможет ли Одесса избежать коммунального коллапса: отвечает директор гордепартамента хозяйства

Ни для кого не секрет, что в нашем городе сфера коммунального хозяйства находится не в лучшем состоянии. Об этом, как минимум, свидетельствуют множественные порывы тепломагистралей, которые мы наблюдали в момент запуска котельных. Также нельзя отрицать, что в Одессе остро стоит проблема вывоза и переработки мусора. А вопросы капитального ремонта жилфонда и вовсе, как оголенный нерв. Как город собирается решать все эти проблемы в интервью «Одесской жизни» рассказал начальник департамента городского хозяйства Одесского горсовета Дмитрий Жеман.

Кадровые чистки, как необходимость

По словам главы департамента, полный аудит всех финансовых и хозяйственных систем ЖКС – первый шаг к развитию отрасли

– По окончательным результатам аудита мы поняли наш вектор развития, наши ошибки и сделали выводы. Мы опирались на опыт мировых и европейских коллег, – говорит Дмитрий Жеман.

После стало понятно, что ведомство требует кадровых перестановок.

– Тут речь идет не столько о сокращениях, сколько об оптимизации ЖЭКов. Она нужна, потому что на 8 ЖЭКов работает 140 бухгалтеров, и на мой взгляд, это очень много. Такая же ситуация со штатом управления. Для этих людей мы подготовили альтернативную работу, подобрали открытые вакансии. Никого из них не выставят на улицу.

Кроме этого, уже успели сменить начальников ЖКС «Порто-Франковский» и ЖКС «Фонтанский».

Санитарная карта и сортировка мусора

По словам Дмитрия Жемана, на сегодняшний день системы по организации вывоза мусора в Одессе нет. В департаменте нет данных не о локации контейнеров, не о количестве мусорных баков, нет понимания сколько раз в день их надо очищать. Исправить ситуацию должно помочь составление подробной санитарной карты города, которая наладит работу мусоровывозящих компаний и сделает ее более качественной.

– Сейчас мы подготовили проектное решение, с которым в ближайшее время выйдем на заседание исполкома. Если решение исполкома будет положительным мы закажем такую карту. При этом, финансировать проект будут сами мусоровывозящие компании, – подчеркивает Дмитрий.

Кроме того, хотят поменять подход к переработке мусора и его захоронения.

– В первую очередь, мы сделаем акцент на сортировку мусора — начиная от производителей и до этапа мусороперерабатывающего завода. Сегодня в Одессе стоит порядка 150 контейнеров по сбору пластика. Этого конечно мало, и мы планируем расширять сеть их установки, – говорит начальник департамента.

Так постепенно планируют прививать одесситам культуру сортировки мусора. А в будущем возможно в Одесской области появится перерабатывающий завод.

Ремонт, зима и единая диспетчерская

Учитывая, что сейчас мы находимся в разгаре отопительного сезона, то проводится только аварийные работы по ремонту труб.

– Текущий ремонт и модернизация оборудования сетей теплоснабжения запланированы на следующий год. Их будут выполнятся с учетом проведенного аудита. Там есть подробные выводы, которые возьмем за основу, – рассказал Дмитрий Жеман.

По его словам, одесситам не нужно опасаться повторении истории в Киеве, где прорвало трубы и заливало улицы, остановки, транспорт и торговые центы.

– Не все было гладко. Но мы постарались привести систему в порядок и серьезных сбоев уже не ожидается. Мы на все 100% готовы к ударам зимы. Если завтра начнется сильный снег, то катаклизмов в городе не будет, – пообещал чиновник.

Для этого составлены подробные схемы маршрутов снегоотчистки, есть в наличии техника, а также открыта единая диспетчерская. В случае снегопада, с ее помощью будет легче управлять процессом борьбы со стихией.

Скорая коммунальная помощь

Новый директор департамента городского хозяйства активно взялся за реформирование сферы ЖКХ. В частности, был запущен проект «Скорая коммунальная помощь», в рамках которого заработан единый колл-центр департамента с номером 15-01. Служба работает круглосуточно и имеет многоканальный телефон.

– Это объединение всех аварийных служб ЖКС. Это было необходимо, поскольку людям на их обращения приходилось очень долго ждать ответов от ЖКСов, а иногда и не получать их вовсе. По новому номеру любой житель города в течение суток может оставить заявку. В течении получаса к вам отправят бригаду специалистов и будут информировать о каждом этапе устранения неполадок. Таким образом мы намного ускорим нашу работу, – объяснил Дмитрий Жеман.

Как утверждают в департаменте, изменились не только название и картинка, но и само качество предоставляемого сервиса и услуг.

Уже есть и положительные отзывы от горожан.

– У нас прорвало трубу в подвале дома, я набрал номер единого центра и уже через 20 минут начали ремонтные работы, чему я очень удивился, – поделился опытом одессит Игорь Клименко.

Ежедневно на номер скорой коммунальной помощи поступает до 25 заявок. Их обслуживают восемь бригад аварийщиков. Однако далеко не всегда «скорая коммунальная помощь» может решить проблемы самостоятельно.

– Если на месте выяснится, что произошла серьезная авария, специалисты составят дефектный акт, который передадут в ЖКС. А там в течение 5 дней должны произвести ремонтные работы, — отметил чиновник.

Работа кипит

Санитарные дни. Теперь в каждом районе один раз в неделю проводят санитарный день, в котором принимают участие все коммунальные службы города. Несмотря на то, что эту практику только вводят, в социальных сетях одесситы уже отмечают, что город стал чище.

Площадки для крупногабаритного мусора. В Одессе организуют специально отведенные места, куда горожане смогут вывозить крупногабаритный мусор. Первая площадка работает по адресу: 2-й Полевой переулок (возле трамвайного депо №2). До конца января планируют открыть еще 6-7 площадок для приема крупногабаритных отходов в разных районах города.

Паспорта энергоэффективности начал оформлять департамент городского хозяйства. В дальнейшем все ремонтные работы будут проводить уже с их учетом. Планируется, что со временем такие паспорта получат все строения в Одессе. Дмитрий Жеман призывает ОСМД и управляющие компании также оформлять паспорта энергоэффективности.

Лицевые счета дома — еще одно нововведение департамента городского хозяйства. По ним становится понятно, какая сумма есть на счетах в конкретном доме. Пилотный проект запустили в ЖКС «Черноморский». Как только специалисты ведомства подготовят для всех домов паспорта энергоэффективности, строения получат свой лицевой счет.

ОСМД помогут с капитальным ремонтом

По словам Дмитрия Жемана, сейчас идет подготовка изменений в порядок выполнения капитальных ремонтов. Что это значит?

– ОСМД самостоятельно делают проект капитального ремонта, делают экспертизу и приносят ее нам. При этом город будет готов профинансировать большую часть необходимых для этого средств. Скорее всего, пропорции установят в соотношении 80/20, это еще точно не определено. Далее ОСМД будет самостоятельно заниматься проведением ремонта, а мы будем осуществлять оперативный контроль.

Куда обращаться и в каких случаях?

В ведомство можно обратиться по любым вопросам в сфере городского хозяйства и быть уверенным, что вас услышат.

Департамент городского хозяйства Одесского горсовета

Адрес: ул. Косовская, 2Д.

Телефоны: (048) 705-48-60, (048) 705-48-70.

Е-mail: list.dep@omr.gov.ua.

Актуальный вопрос

Можно ли жаловаться на ОСМД или управляющую компанию в департамент городского хозяйства?

В спорных вопросах между жильцами дома и ОСМД или управляющими компаниями, департамент городского хозяйства уполномочен только составить административный протокол о нарушении. Других рычагов воздействия в департаменте не имеют. Спорные вопросы решаются в судебном порядке.

Сортировать мусор научат школьников

Дмитрий Жеман, начальник департамента городского хозяйства Одесского горсовета:

– Мы сейчас договорились с мусороперерабатывающей компанией «Вторма» о создании у них на заводе обучающей комнаты в виде класса. Туда можно будет привозить детей, наглядно показать, как перерабатывают мусор и прочитать лекции. Также мы готовим обучающие брошюры и видео, чтобы донести информацию для всего подрастающего поколения.

Фото: Facebook Дмитрия Жемана

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