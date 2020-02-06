Изменится и подорожает: в одесском горсовете утвердили новое меню для школьников

Одесские депутаты утвердили новое меню для учеников школ. Оно предполагает более качественную еду и, вероятно, будет вкуснее, чем ранее. Новый вариант питания начали испытывать еще в декабре в некоторых образовательных учреждениях. Однако такое питание обойдется дороже.

Об этом речь шла 6 февраля на сессии Одесского городского совета.

О новшествах в питании начали говорить еще в декабре прошлого года. Тогда же новый вариант школьного меню начали вводить в некоторых образовательных учреждениях. Так, в гимназии №9, Европейском лицее и ООШ №125 уже появился шведский стол.

Теперь подобное будут практиковать и в других общеобразовательных учреждениях города. По решению специальной рабочей группы, в меню должны будут появиться куриные фрикадельки, поджарка из мяса, бефстроганов, нагетсы, но не жаренные, а запеченные, некоторые блюда грузинской кухни. А привычные каши могут исчезнуть, потому что они не нравятся школьникам.

Цена завтрака останется прежней – 10 гривен. Однако это будет уже просто перекус, так как ученики едят дома перед школой и не нуждаются в плотном питании утром. В основном, это будут разнообразные напитки, фрукты, запеканки, шарлотки.

Меню будет одинаковым для обычных школьников и детей льготных категорий. При этом цена за обед увеличится почти в два раза. Ранее обед каждого ученика обходился в 13,50 гривен, отныне он будет стоить 22 гривны.

Фото: freepik.com

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