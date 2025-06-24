Ключевые моменты

Культурный обозреватель «Одесской Жизни» собрала самые интересные культурные события Одессы последней рабочей недели июня, которые стоит посетить.

Все события бесплатные.

Со вторника начинается серия встреч с Ольгой Филиповой, которая предлагает вместе с ней улучшить свой украинский.

Одесская киностудия продолжает кинопоказы. В эту среду приходите посмотреть очередную ленту. Еще один кинопоказ под открытым небом приготовили в Зеленом театре. Это будет современная украинская сатирическая комедия, которой уже аплодировали на международных кинофестивалях.

В четверг будет еще одна интересная встреча — лекция Оксаны Грицюты, сотрудницы Археологического музея о женщинах во власти. Будет интересно.

Больше деталей читайте в нашем обзоре.

Афиша бесплатных событий Одессы

Что: Прокачай украинский с Ольгой Филипповой

Где: Преображенский, 35-й, Библиотека филиал N1

Когда: 24 июня, 12:00

Что: Разговоры после титров фестиваля Чилдренкинофест

Где: Королева, 46-а, б-ка для юношества

Когда: 24 июня, 15:00

Регистрация обязательна

Что: Детская вечеринка Пираты книжных морей

Где: Варненская, 12-я, Детская библиотека, 39

Когда: 25 июня, 12:00

Что: Концерт камерной музыки

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Малый зал

Когда: 25 июня, 13:00

Что: Показ фильма «Между высокими хлебами»

Где: Французский бульвар, 33, Одесская киностудия

Когда: 25 июня, 15:00



Что: Лекция «Оксана Лятуринская: княгиня украинской духовности»

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 25 июня, 15:30

Что: Книжный клуб ProЧитай

Где: Королева, 46-а, б-ка для юношества

Когда: 26 июня, 15:00

Что: Брунгильда VS Фредегонда: когда женщины берут власть

Где: Неженская, 66, Музей истории евреев

Когда: 26 июня, 18:00

Что: Кинопоказ художественного фильма «Редакция»

Где: парк Шевченко,Зеленый театр

Когда: 26 июня, 20:30



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