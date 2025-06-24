Ключевые моменты
- Культурный обозреватель «Одесской Жизни» собрала самые интересные культурные события Одессы последней рабочей недели июня, которые стоит посетить.
- Все события бесплатные.
Со вторника начинается серия встреч с Ольгой Филиповой, которая предлагает вместе с ней улучшить свой украинский.
Одесская киностудия продолжает кинопоказы. В эту среду приходите посмотреть очередную ленту. Еще один кинопоказ под открытым небом приготовили в Зеленом театре. Это будет современная украинская сатирическая комедия, которой уже аплодировали на международных кинофестивалях.
В четверг будет еще одна интересная встреча — лекция Оксаны Грицюты, сотрудницы Археологического музея о женщинах во власти. Будет интересно.
Больше деталей читайте в нашем обзоре.
Афиша бесплатных событий Одессы
Что: Прокачай украинский с Ольгой Филипповой
Где: Преображенский, 35-й, Библиотека филиал N1
Когда: 24 июня, 12:00
Что: Разговоры после титров фестиваля Чилдренкинофест
Где: Королева, 46-а, б-ка для юношества
Когда: 24 июня, 15:00
Регистрация обязательна
Что: Детская вечеринка Пираты книжных морей
Где: Варненская, 12-я, Детская библиотека, 39
Когда: 25 июня, 12:00
Что: Концерт камерной музыки
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Малый зал
Когда: 25 июня, 13:00
Что: Показ фильма «Между высокими хлебами»
Где: Французский бульвар, 33, Одесская киностудия
Когда: 25 июня, 15:00
Что: Лекция «Оксана Лятуринская: княгиня украинской духовности»
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 25 июня, 15:30
Что: Книжный клуб ProЧитай
Где: Королева, 46-а, б-ка для юношества
Когда: 26 июня, 15:00
Что: Брунгильда VS Фредегонда: когда женщины берут власть
Где: Неженская, 66, Музей истории евреев
Когда: 26 июня, 18:00
Что: Кинопоказ художественного фильма «Редакция»
Где: парк Шевченко,Зеленый театр
Когда: 26 июня, 20:30