Ключевые моменты

Подборка культурных, развлекательных и образовательных событий в Одессе, которые можно посетить бесплатно 20-22 июня.

Предлагаем провести самые длинные дни лета незабываемо с первых минут появления солнца. Рассвет, море и музыка на Ланжероне и на Золотом берегу — выбирайте, где вам ближе.

Десять незаурядных событий ждут вас в субботу, 21 июня. Среди них — целый книжный марафон, который устраивают в честь дня рождения Книжного магазина Старого Льва в Одессе.

Одесская киностудия приготовила сюрприз — показ одного из последних фильмов собственного производства. Поэтому, если вы не успели увидеть его в кинотеатре — регистрируйтесь на бесплатный показ в прохладном кинотеатре. Также каждое утро вы сможете присоединиться к бесплатным показам Чилдренкинофеста, который проходит в кинотеатре Синема Сити.

Больше деталей читайте в нашем обзоре.

Афиша бесплатных событий Одессы

Что: Пианотерапия. Роман Виттенчук

Где: Золотой берег

Когда: 20 – 22 июня, 5:00, 18:00



Что: Чилдренкинофест

Где: Семафорный, 4, Cинема Сити

Когда: 20-22 июня, 10:00

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Что: Музыкально поэтический вечер «Стихи и песни об Одессе»

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 20 июня, 18:00



Что: American Movie Night

Где: улица Греческая, 1а, America House Odesa

Когда: 20 июня, 18:30

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Что: День рождения Книжный магазин Старого Льва

Где: площадь Европейская, 2

Когда: 21 – 22 июня

Что: Экскурсия по Музею электротранспорта

Где: Алексеевская пл, 21-а, Депо

Когда: 21 июня, 12:00



Что: Волшебный мир природы. Суисеки

Где: Преображенский, 35-й, Библиотека филиал N1

Когда: 21 июня, 14:00



Что: «В сердце навеки» — Встреча на Ракушке

Где: Парк Шевченко, Сцена Мушла

Когда: 21 июня, 16:00



Что: Кинопоказ «Почему Одесса – Мама»

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 21 июня, 16:00



Что: Поэтические чтения с Андреем Бондаренко

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 21 июня, 16:00

Что: Как распознать токсичность в отношениях, лекция психотерапевта

Где: площадь Европейская, 2: Книжный магазин Старого Льва

Когда: 21 июня, 16:00

Что: Презентация книги «Троллейбус N15»

Где: площадь Европейская, 2: Книжный магазин Старого Льва

Когда: 21 июня, 17:00

Что: Разговор с Александром Мамруком «Встреча близ дельты»

Где: площадь Европейская, 2: Книжный магазин Старого Льва

Когда: 21 июня, 18:00

Что: Пианосвятанок

Где: Ланжерон

Когда: 22 июня, 5:10

Что: Показ фильма «Крепость Хаджибей»

Где: Французский бульвар, 33, Одесская киностудия

Когда: 22 июня, 12:00

Регистрация по номеру +380677219772

