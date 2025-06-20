Ключевые моменты
- Подборка культурных, развлекательных и образовательных событий в Одессе, которые можно посетить бесплатно 20-22 июня.
Предлагаем провести самые длинные дни лета незабываемо с первых минут появления солнца. Рассвет, море и музыка на Ланжероне и на Золотом берегу — выбирайте, где вам ближе.
Десять незаурядных событий ждут вас в субботу, 21 июня. Среди них — целый книжный марафон, который устраивают в честь дня рождения Книжного магазина Старого Льва в Одессе.
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Одесская киностудия приготовила сюрприз — показ одного из последних фильмов собственного производства. Поэтому, если вы не успели увидеть его в кинотеатре — регистрируйтесь на бесплатный показ в прохладном кинотеатре. Также каждое утро вы сможете присоединиться к бесплатным показам Чилдренкинофеста, который проходит в кинотеатре Синема Сити.
Больше деталей читайте в нашем обзоре.
Афиша бесплатных событий Одессы
Что: Пианотерапия. Роман Виттенчук
Где: Золотой берег
Когда: 20 – 22 июня, 5:00, 18:00
Что: Чилдренкинофест
Где: Семафорный, 4, Cинема Сити
Когда: 20-22 июня, 10:00
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Что: Музыкально поэтический вечер «Стихи и песни об Одессе»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 20 июня, 18:00
Что: American Movie Night
Где: улица Греческая, 1а, America House Odesa
Когда: 20 июня, 18:30
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Что: День рождения Книжный магазин Старого Льва
Где: площадь Европейская, 2
Когда: 21 – 22 июня
Что: Экскурсия по Музею электротранспорта
Где: Алексеевская пл, 21-а, Депо
Когда: 21 июня, 12:00
Что: Волшебный мир природы. Суисеки
Где: Преображенский, 35-й, Библиотека филиал N1
Когда: 21 июня, 14:00
Что: «В сердце навеки» — Встреча на Ракушке
Где: Парк Шевченко, Сцена Мушла
Когда: 21 июня, 16:00
Что: Кинопоказ «Почему Одесса – Мама»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 21 июня, 16:00
Что: Поэтические чтения с Андреем Бондаренко
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 21 июня, 16:00
Что: Как распознать токсичность в отношениях, лекция психотерапевта
Где: площадь Европейская, 2: Книжный магазин Старого Льва
Когда: 21 июня, 16:00
Что: Презентация книги «Троллейбус N15»
Где: площадь Европейская, 2: Книжный магазин Старого Льва
Когда: 21 июня, 17:00
Что: Разговор с Александром Мамруком «Встреча близ дельты»
Где: площадь Европейская, 2: Книжный магазин Старого Льва
Когда: 21 июня, 18:00
Что: Пианосвятанок
Где: Ланжерон
Когда: 22 июня, 5:10
Что: Показ фильма «Крепость Хаджибей»
Где: Французский бульвар, 33, Одесская киностудия
Когда: 22 июня, 12:00
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