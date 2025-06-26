Ключевые моменты

Подборка культурных, развлекательных и образовательных событий в Одессе, которые можно посетить бесплатно 27-30 июня.

В эти выходные Одесса превращается в настоящий культурный центр с событиями для каждого. День начинается с уникальной «Пианотерапии» на пляже Золотой берег — музыку встречаем на рассвете прямо у моря. В пятницу 27 июня стоит посетить Литературный музей, где будет звучать Равель, или на презентацию книги в ОГАСА, а вечером — на душевный концерт духового оркестра в Городском саду или документальный спектакль «Пепел Мечты» в Зеленом театре.

Любителям искусства понравится открытие сразу нескольких выставок: «Одесские котики», „Плеяды“, RE\:Boot и «Лепестки каштановых цветов». А детей приглашают на квест «Сундук мудрости» и встречу с главным редактором журнала манги. И, конечно, не забудьте о концерте «Вечер на Дерибасовской» — романтика под звуки живой музыки.

Эти события — возможность перезагрузиться, почувствовать красоту и поддержать талантливых одесситов. Не пропустите!

Больше деталей и условия участия читайте в нашем обзоре.

Что: Пианотерапия

Где: 16 в. В. Фонтана, пляж Золотой берег

Когда: 27 – 29 июня, 5:04, 18:00



Что: Концерт. Морис Равель. Мастер символ

Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей

Когда: 27 июня, 16:00



Что: Презентация книги «Валерий Уренев»

Где: Дидрихсона, 4, ОГАБА, Кафедра рисунка, живописи и графики

Когда: 27 июня, 16:00



Что: Музыкально-поэтическая программа Игоря Потоцкого и Людмилы Самодаевой — «Гром военной весны»

Где: Маразлиевская, 7а, Всемирный клуб одесситов

Когда: 27 июня, 17:00

Что: Открытие выставки «Одесские котики»

Где: Торговая, 2, Галерея Artкова

Когда: 27 июня, 17:00



Что: Чтение поэзии

Где: Европейская, 77, Книжный магазин кофейня

Когда: 27 июня, 17:00



Что: Концерт духового оркестра Mnicipal Concert Band ко Дню Конституции

Где: Городской сад, Ротонда

Когда: 27 июня, 18:00



Что: Документальное представление «Пепел Мрій»

Где: Парк Шевченко, зеленый театр

Когда: 27 июня, 19:00

Вход свободный по регистрации



Что: Экскурсия по музею электротранспорта

Где: Алексеевская площадь, 21, Депо

Когда: 28 июня, 12:00



Что: Открытие выставки: Плеяды

Где: Софиевская, пятая, Национальный музей

Когда: 28 июня, 16:00



Что: Презентация сборника стихов «Свобода» Татьяны Власовой

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 28 июня, 16:00



Что: Концертная программа «Вечер на Дерибасовский»

Где: Городской сад

Когда: 28 июня, 17:00

Что: Открытие фотовыставки RE:Boot

Где: Европейская, 24, Галерея «Тонкие материи»

Когда: 28 июня, 17:00



Что: Сундук мудрости. Событие для детей 8-10 лет

Где: Варненская, 12-я, Детская библиотека, 39

Когда: 29 июня, 12:00



Что: Работа с мангой

Где: Французский булвар, 11-я, Центральная городская детская библиотека

Когда: 29 июня, 14:00

Запись: 097 403 58 05



Что: Открытие выставки Татьяны Тоарки «Лепестки каштановых цветов»

Где: Европейская, 67, Арт-пространство

Когда: 30 июня, 16:00

