Ключевые моменты
- Подборка культурных, развлекательных и образовательных событий в Одессе, которые можно посетить бесплатно 27-30 июня.
В эти выходные Одесса превращается в настоящий культурный центр с событиями для каждого. День начинается с уникальной «Пианотерапии» на пляже Золотой берег — музыку встречаем на рассвете прямо у моря. В пятницу 27 июня стоит посетить Литературный музей, где будет звучать Равель, или на презентацию книги в ОГАСА, а вечером — на душевный концерт духового оркестра в Городском саду или документальный спектакль «Пепел Мечты» в Зеленом театре.
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Любителям искусства понравится открытие сразу нескольких выставок: «Одесские котики», „Плеяды“, RE\:Boot и «Лепестки каштановых цветов». А детей приглашают на квест «Сундук мудрости» и встречу с главным редактором журнала манги. И, конечно, не забудьте о концерте «Вечер на Дерибасовской» — романтика под звуки живой музыки.
Эти события — возможность перезагрузиться, почувствовать красоту и поддержать талантливых одесситов. Не пропустите!
Больше деталей и условия участия читайте в нашем обзоре.
Что: Пианотерапия
Где: 16 в. В. Фонтана, пляж Золотой берег
Когда: 27 – 29 июня, 5:04, 18:00
Что: Концерт. Морис Равель. Мастер символ
Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 27 июня, 16:00
Что: Презентация книги «Валерий Уренев»
Где: Дидрихсона, 4, ОГАБА, Кафедра рисунка, живописи и графики
Когда: 27 июня, 16:00
Что: Музыкально-поэтическая программа Игоря Потоцкого и Людмилы Самодаевой — «Гром военной весны»
Где: Маразлиевская, 7а, Всемирный клуб одесситов
Когда: 27 июня, 17:00
Что: Открытие выставки «Одесские котики»
Где: Торговая, 2, Галерея Artкова
Когда: 27 июня, 17:00
Что: Чтение поэзии
Где: Европейская, 77, Книжный магазин кофейня
Когда: 27 июня, 17:00
Что: Концерт духового оркестра Mnicipal Concert Band ко Дню Конституции
Где: Городской сад, Ротонда
Когда: 27 июня, 18:00
Что: Документальное представление «Пепел Мрій»
Где: Парк Шевченко, зеленый театр
Когда: 27 июня, 19:00
Вход свободный по регистрации
Что: Экскурсия по музею электротранспорта
Где: Алексеевская площадь, 21, Депо
Когда: 28 июня, 12:00
Что: Открытие выставки: Плеяды
Где: Софиевская, пятая, Национальный музей
Когда: 28 июня, 16:00
Что: Презентация сборника стихов «Свобода» Татьяны Власовой
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 28 июня, 16:00
Что: Концертная программа «Вечер на Дерибасовский»
Где: Городской сад
Когда: 28 июня, 17:00
Что: Открытие фотовыставки RE:Boot
Где: Европейская, 24, Галерея «Тонкие материи»
Когда: 28 июня, 17:00
Что: Сундук мудрости. Событие для детей 8-10 лет
Где: Варненская, 12-я, Детская библиотека, 39
Когда: 29 июня, 12:00
Что: Работа с мангой
Где: Французский булвар, 11-я, Центральная городская детская библиотека
Когда: 29 июня, 14:00
Запись: 097 403 58 05
Что: Открытие выставки Татьяны Тоарки «Лепестки каштановых цветов»
Где: Европейская, 67, Арт-пространство
Когда: 30 июня, 16:00