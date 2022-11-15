Жители Малиновского района Одессы останутся без света до вечера

Сегодня, во вторник, 15 ноября 2022 года в части Малиновского района Одессы отсутствует электроснабжение.

По информации компании «ДТЭК Одесские электросети» сообщают, что это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Возобновить электропитание планируется сегодня с 19:00 часов.

Также отметим, что, согласно данным НЭК «Укрэнерго» стабилизационные отключения света в Одесской области на сегодня не запланированы.

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