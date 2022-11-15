В Одесской области подарили ВСУ передвижной хлебзавод (фото)

Об этом сообщил городской голова Балты Сергей Мазур.

«Понимаем, насколько непросто сейчас нашим ребятам: оторванные от семей, они стойко несут службу, защищая родной край, свой народ. Теперь полевой механизированный хлебозавод позаботится о наших защитниках на городе службы, и вкус ароматной выпечки напомнит о родном доме и придаст сил в борьбе с врагом», — написал мэр города на своей странице Facebook.

Сам передвижной хлебозавод не занимает слишком много места, но при этом может производить достаточное количество продукции. Его уже испытали в деле и первые партии выпечки оказались удачными.

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