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В Одесской области подарили ВСУ передвижной хлебзавод (фото)

В Одесской области подарили ВСУ передвижной хлебзавод (фото)

Полевой механизированный хлебзавод теперь будет обеспечивать военнослужащих свежим хлебом. Его передала украинской армии Балтская громада.

Об этом сообщил городской голова Балты Сергей Мазур.

«Понимаем, насколько непросто сейчас нашим ребятам: оторванные от семей, они стойко несут службу, защищая родной край, свой народ. Теперь полевой механизированный хлебозавод позаботится о наших защитниках на городе службы, и вкус ароматной выпечки напомнит о родном доме и придаст сил в борьбе с врагом», — написал мэр города на своей странице Facebook.

Сам передвижной хлебозавод не занимает слишком много места, но при этом может производить достаточное количество продукции. Его уже испытали в деле и первые партии выпечки оказались удачными.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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