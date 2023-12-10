Улица Бебеля и улица Благоева в Одессе: почему отказались от этих названий

Бебель или Бабель?

Итак, кто же из себя такой Август Бебель и какова его связь с «жемчужиной у моря»? Ну конечно же прямая связь: ведь именно в Одессе, выступая в 2008 году на сходке местных «регионалов», их лидер Янукович (тогда еще не «презик» в смысле президента, но уже тот еще контрацептив) перепутал деятеля немецкого рабочего движения Августа Бебеля с одесским писателем Исааком Бабелем. «Я хочу привести эту фразу одного из героев Бебеля: «Если хотите что-нибудь наблюдать из жизни, то зайдите к нам на двор – есть с чего посмеяться», – изрыгнул главный «рыг» (цитирует Газета 24). Короче, этот «политик» путал Бабеля с Бебелем, Бебеля с Гегелем, Гегеля с Гоголем, а Гоголя – с гоголем-моголем.

А вот среднестатистическому одесскому обывателю сегодня вовсе не должно быть стыдно признаться самому себе, что он не в курсе, что это за персонаж – Фердинанд Август Бебель. Сейчас познакомим – но только для понимания уровня того «глупства» (так говорил один из героев «Одесских рассказов» БАбеля), которым отличалась компартийная идеология.

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Он родился в 1840 году в Пруссии, в семье обедневшего офицера. С 14 лет обучался токарному делу, работал, к 20-ти годам пришел к идеям марксизма. В 1866 году стал одним из учредителей Саксонской народной партии. Затем – несколько лет партийных игрищ с различными партиями социал-демократического толка. В итоге сам Карл Маркс оценил Бебеля выше других вождей немецкой социал-демократии. Бебель был убежден в правильности марксистской теории и решительно боролся с ее противниками. Короче, вся жизнь в борьбе на германском политическом фронте, суммарно 6 лет тюремной отсидки – и отказ сердца в 1913 году.

Что оно выходит: Карл Маркс уважал Бебеля, Ленин боготворил Карла Маркса – и в итоге в СССР начали увековечивать Бебеля. Города буквально пестрели его именем. Да только ли города? Как сообщал в устном письме своей любезной Катерине Матвеевне «боец за счастье трудового народа всей земли» красноармеец Сухов из «Белого солнца пустыни», он служил в революционном пролетарском полку имени товарища Августа Бебеля. Прошло с той поры более века. Ну какой там сегодня Бебель на уличных адресных табличках в Украине!?

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Жил-был болгарский коммунист…

Димитр Благоев: как говорится, тем же концом по тому же месту. Он основатель и руководитель болгарских рабочей социал-демократической, а затем и коммунистической партий. Родился в 1856 году в семье крестьянина-бедняка. В 1871-1874 годах учился в Стамбуле, затем в Болгарии. Затем продолжил образование в Российской империи, окончил в 1880 году Одесское реальное училище. Потом учился в Петербургском университете, где заразился марксистской теорией. Полицией в марте 1885 арестован за создание подпольной типографии, посажен в тюрьму, позже выслан на родину – в Болгарию.

Там он всю свою дальнейшую жизнь, а точнее до 1923 года (умер в 1924-м, т.е. 100 лет назад), отдавался политической борьбе. Боролся со всеми, кого видел. Я не вижу ни малейшей необходимости подробно живописать нюансы бытия этого человека, возможно и достойного, но не нашего, от слова ВООБЩЕ. Ведь о Благоеве реально КАЖДЫЙ, ныне имеющий честь называться одесситом, вправе сказать устами поэта: «Герой не моего романа». А вот слова еще одного поэта: «Новые песни придумала жизнь…Не надо, ребята, о песне тужить».

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И о подсказанном жизнью переименовании ЭТОГО топонима в Одессе, позволю себе высказать уверенность, никто не тужил. Закончился СССР с его так называемым интернационализмом, закончилась и компартийная показушная «дружба», неотъемлемым элементом которой было появление чужих и чуждых для нас фамилий на адресных табличках. Проехали…

Валерий БОЯНЖУ, Херсон-Одесса