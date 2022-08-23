23 августа – День Государственного Флага Украины: история и современность

Под желто-голубым стягом Украина придет к победе над российскими оккупантами. 23 августа в стране отмечают День Государственного Флага. Рассказываем его историю.

В Институте национальной памяти Украины рассказали, что День Государственного Флага Украины отмечается ежегодно 23 августа.

Государственное Знамя является одним из государственных символов страны, отражает национальные традиции, идентифицируя определенную территорию.

Этот праздник был установлен Указом Президента Украины № 987 от 23 августа 2004 года в честь многовековой истории украинского государства, государственной символики независимой Украины и с целью воспитания уважения граждан к государственным символам.

История украинского флага

Еще до христианизации Руси желто-голубые краски символизировали Киевское государство. Почти все гербы Киевской области и Украины обрамлялись желто-голубыми цветами. С XVIII века полковые и сотенные казацкие флаги Войска Запорожского производили из голубого полотнища, на котором желтой краской наносили крест, звезды, оружие, фигуры святых.

Утверждение сине-желтого сочетания как украинских национальных цветов произошло во время европейской «весны народов». Впервые такой флаг развевался в июне 1848 года на городской ратуше Львова. С тех пор полотнища в национальных цветах использовали во время Шевченковских и других праздников в Галиции, Буковине и Закарпатье.

На Приднепровье это стало возможным после революции 1905-1907 годов.

Украинская революция 1917—1921 годов

С падением царизма эти цвета были уже общепризнанной украинской символикой. 25 марта 1917 под сине-желтыми флагами состоялась 25-тысячная манифестация солдат-украинцев и студенческой молодежи в Петрограде (Санкт-Петербурге), а 29 марта в Киеве во время Праздника свободы украинские солдаты шли отдельной колонной под национальными флагами.

31 марта участники Украинского собрания в Чернигове установили украинский флаг и исполнили «Ще не вмерла Украина». 1 апреля в Киеве по инициативе Центральной Рады состоялась более 100-тысячная манифестация, на которой тысячи солдат-украинцев Киевского гарнизона несли сине-желтые знамена с надписями: «Свободная Украина», «Вечная память борцам за свободу», «Война до победы ».

В Харькове, Полтаве, Екатеринославе и других городах Украины и за ее пределами прошли подобные акции под сине-желтыми флагами. Летом 1917 под этим флагом отправлялся на фронт первое украинское подразделение – полк имени гетмана Богдана Хмельницкого. Тогда же часть кораблей Черноморского флота подняла украинские флаги. Впервые – на эсминце «Завидный» по инициативе руководителя украинского совета корабля Ивана Прокоповича.

Официально флаг был утвержден 27 января 1918 года во Временном законе о флоте УНР. 29 апреля на эсминцах и линкорах, базировавшихся в Севастополе, подняли украинские флаги. Флагманский корабль «Георгий Победоносец» подал сигнал о поднятии флага над украинским Черноморским флотом.

При гетмане Павле Скоропадском на голубовато-желтой основе формировались разные служебные штандарты. 16 июля гетман утвердил военное знамя Украинского Государства. 13 ноября 1918 года Украинский Национальный Совет во Львове провозгласил государственным флагом Западно-Украинской Народной Республики сине-желтый флаг. При УНР Директории также использовался флаг в сине-желтых красках.

Украинский флаг во времена СССР

Оккупировав Украину, большевики наказывали за сине-желтый флаг.

Во второй половине ХХ века сине-желтый прошёл путь народного признания и юридического оформления. Были единичные попытки преподнести украинский флаг. 1 мая 1966 года над зданием Киевского института народного хозяйства в Киеве (ныне Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана) вместо красного флага утром развевался сине-желтый. Георгий Москаленко (студент вечернего отделения нархоза) и Виктор Кукса (рабочий), которые это сделали, планировали вызвать большой резонанс – флаг должны были увидеть студенты и рабочие завода «Большевик», которые утром будут собираться в колонны на первомайскую демонстрацию. Через 9 месяцев КГБ нашел смельчаков. Они получили соответственно 3 и 2 года лагерей строгого режима.

22 января 1973-го в Чорткове на Тернопольщине Владимир Мармус с восемью товарищами вывесил 4 национальных флага.

Перед падением коммунистического режима

26 апреля 1989-го во Львове под украинским флагом прошел митинг памяти жертв Чернобыльской трагедии, а 22 мая того же года – Шевченковский праздник в Киеве. 23 марта 1990 года он появился над Тернопольским горсоветом; 3 апреля – над Львовской ратушей; 24 июля – торжественно поднят над Киевским городским советом.

30 лет назад, 24 июля 1990 года в Киеве возле здания Киевского городского совета был торжественно поднят национальный сине-желтый флаг Украины в ходе незабываемых событий украинской революции 1990-1991 годов. Это произошло за 13 месяцев до провозглашения государственной независимости Украины. Это стало одним из ударов по советской коммунистической тоталитарной русской империи, приведших к ее разрушению. Как отмечает ведущая экспертка Украинский институт национальной памяти Любовь Крупник, в эпоху СССР за национальный флаг людей наказывали, поэтому поднятие сине-желтого флага именно в столице Украины имело мощное символическое значение. Поддержать этот важный для всей страны шаг пришли на Крещатик около 200 тысяч киевлян.

Стоит напомнить, что в последний раз до этого события национальный флаг развевался над столицей Украины 12 июня 1920 года, когда войска Симона Петлюры и Юзефа Пилсудского покидали Киев.

Поднятие национального флага в украинской столице стало важным шагом в национально-освободительной борьбе за восстановление Украинского государства.

За неделю до этого события, 16 июля 1990 года, Верховная Рада приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины. Поэтому поднятие национального сине-желтого флага именно в столице Украины имело мощное символическое значение. В горсовете Киева подготовили проект такого решения. Однако, 24 июля, на заседании, за неимением кворума решение о поднятии флага не было принято. Однако этого требовали киевляне, собравшись на митинг на Крещатике.

Перед тем, как сине-желтый флаг взвился над столицей, его освятили в Софиевском соборе и почетным шествием принесли в здание Киевсовета. Некоторое время после этого киевляне дежурили у флагштока, чтобы обезопасить флаг от попыток сорвать и уничтожить.

Однако Киев не стал первым городом Украины, где был поднят наш флаг. Первоначально национальный флаг появился над зданиями горсоветов Стрыя, Львова, Дрогобыча, Тернополя, Житомира.

23 августа 1991 украинский флаг внесли в Верховную Раду

Только через год, 23 августа 1991 года, группой народных депутатов сине-желтый украинский флаг внесен в сессионный зал Верховной Рады, а уже 4 сентября его торжественно подняли над зданием парламента. Впоследствии постановлениями Верховной Рады от 18 сентября 1991 «О флаге Украины» и от 28 января 1992 «О Государственном флаге Украины» национальному флагу фактически был предоставлен статус официального флага страны. Это флаг из двух равновеликих горизонтальных полос синего и желтого цветов с соотношением ширины к длине 2:3.

4 сентября 1991 года национальный сине-желтый флаг взвился над Верховной Радой Украины.

Государственный Флаг как символ нашей страны является воплощением национального единства, чести и достоинства, традиций создания государства, истории и настоящего.