Писанки, крашенки, крапанки и дряпанки: как украшали пасхальные яйца наши предки?

Пасхальное яйцо – это главный атрибут светлого праздника. В христианстве пасхальное яйцо – символ Гроба Господня, в котором скрыта вечная жизнь. Однако обычай раскрашивать яйца появился задолго до христианства, и связывался он с тайными обрядами. С помощью яйца, разрисованного определенными символами, древние славяне отгоняли злых духов и лечились от болезней. Современные крашенки и писанки тоже имеют свое значение. О чем говорят узоры на писанках?

Кто придумал разрисовывать яйца?

В христианской культуре обычай красить яйца пришел из древнего предания, согласно которому Мария Магдалина, держа куриное яйцо в руке, сообщила римскому императору Тиберию о воскрешении Христа. Когда император услышал благую весть, он сказал, что никто не может воскреснуть из мертвых, так же как белое яйцо не может стать красным. Яйцо, что держала в руках Мария, тут же покраснело, на что растерянный Тиберий ответил: «Воистину воскрес!» С тех пор на Пасху наши предки стали красить яйца.

Яйцо, расписанное определенным орнаментом, считалось мощным оберегом. Наносили орнамент разными техниками.

Писанка. Чтобы сделать писанку, нужно расписать яйцо разноцветными рисунками и узорами. Верили, что писанка получится хорошей только тогда, когда во время ее изготовления рядом не будет никого постороннего, поэтому расписывали пасхальные яйца преимущественно в одиночестве.

Крашанка. Наши предки заматывали яйца в листья разных деревьев и перевязывали их нитью, после чего окрашивали с помощью природных красителей – луковой шелухи, чая, свеклы.

Крапанка. Пасхальное яйцо, выполненное в технике «крапанка», изначально окрашивается в какой-то один цвет, а потом разрисовывается с помощью воска – брызгами, каплями и точками. Разноцветные точки на яйце говорят о плодородии, с появлением христианской культуры – это символ слез Божьей Матери. Точки одного цвета обозначают центр Вселенной, солнце и звезды.

Дряпанка. Для ее изготовления закрашивают яйцо темным красителем. Сначала наносят орнамент карандашом, а после этого острым предметом (иглой, шилом или гвоздем) царапают орнамент.

Современный жанр писанки – малеванка. На таком яйце можно рисовать все что угодно – портреты, пейзажи, любые другие картинки.

Что означают сеточка и спираль?

Историки считают, что украинская писанка имеет более 100 символических рисунков. К примеру, треугольник означает триединство мира (земля, вода и огонь), а крест – мироздание. Вертикальная линия креста символизирует небо и духовность, горизонтальная – землю. Если вы увидите на писанке спираль, то знайте – это знак долгой жизни. Яйца с таким символом хорошо дарить пожилым людям. Квадрат (или ромб) – символ материального достатка, благополучия и женского начала в природе. Писанки с таким рисунком предпочтительнее преподносить женщинам – хранительницам очага. Узором в виде листьев дуба и желудей выделяли мужское начало. Яйцо с таким символом нужно дарить главе семейства. Растения или еловые ветки символизируют юность, здоровье, красоту.

Символом судьбы выступает сеточка. По преданию, она отделяет зло от добра и оберегает от злых духов. А вот волнистые линии – символ воды. Предки полагали, что в засушливую погоду такой узор поможет вызвать долгожданный дождь.

В качестве символических изображений выступали также животные, птицы, рыбы. Рыба, к примеру, символизирует здоровье, голуби – любовь, верность и согласие. Лошадь означала силу и любовь к труду, а бегущий олень был прототипом долголетия и крепкого здоровья.

Для достатка – желтый, для здоровья – голубой

В старину на праздничный стол подавали тринадцать крашенок красного цвета – по числу апостолов с Иисусом Христом во главе. Красный цвет символизировал Христа, возрождение и радость. Позже яйца стали окрашивать и в другие цвета, каждый из которых нес определенный смысл:

желтый – символ достатка, богатства;

зеленый – символ жизни и пробуждения природы;

голубой – символ неба, воды и здоровья;

коричневый – символ плодородия;

белый – символ чистоты, безгрешной жизни.

Фото: ТСН

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